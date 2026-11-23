Este martes inicia la 64 edición de CADE Ejecutivos bajo el lema “Unidos para avanzar”. Este año, el escenario será Cusco. Durante tres días, el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado dentro de la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de Vidawasi”, en Urubamba será el epicentro de la discusión.

IPAE Acción Empresarial, institución que organiza el foro cada año, se reunirá a autoridades nacionales, gobernadores regionales electos, empresarios y líderes de opinión para dialogar sobre las prioridades que permitirán impulsar el crecimiento y desarrollo del Perú.

CADE Ejecutivos 2026 pondrá a las regiones en el centro del debate, con la participación de Sandro Acosta, gobernador regional electo de Ucayali; Pabel Bellido, gobernador regional electo de Ayacucho; y Verónika Mendoza, gobernadora regional electa de Cusco.

Los representantes regionales abordarán las condiciones necesarias para atraer inversión, fortalecer la actividad empresarial y generar mayores oportunidades de crecimiento y empleo desde sus territorios.

Este espacio, conducido por Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica, permitirá conocer las prioridades de las nuevas autoridades regionales y explorar oportunidades de articulación con el sector privado para impulsar proyectos y cerrar brechas.

Unidos para avanzar

Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026, dijo a Gestión que el centro de esta edición es ver cómo hacemos para que las regiones tengan un desarrollo más rápido y no existan las diferencias que vemos cada día.

“Todos sabemos que en el Perú tenemos crecimientos económicos desiguales. Si nos comparamos con otros países de la región, estamos bien, pero también tenemos regiones descontentas y, cada cinco años, entramos en una situación de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno”, indicó.

Agregó que “sabemos que Perú está de moda hacia fuera, pero hacia dentro, muchos peruanos no nos damos cuenta del inmenso potencial que tenemos”.

Este año, CADE Ejecutivos 2026 “Unidos para avanzar” se desarrollará en cuatro bloques estratégicos para impulsar el avance del país:

La necesidad de unirnos: polarización, desconfianza, informalidad, brechas territoriales, resiliencia y potencial nacional.

polarización, desconfianza, informalidad, brechas territoriales, resiliencia y potencial nacional. Crecer desde las regiones: descentralización, recursos descentralizados, inversión regional y crecimiento empresarial fuera de Lima.

descentralización, recursos descentralizados, inversión regional y crecimiento empresarial fuera de Lima. Crecer en el mundo global: comercio, minerales críticos, alimentos, energía, cadenas globales de valor, turismo y atracción de capital.

comercio, minerales críticos, alimentos, energía, cadenas globales de valor, turismo y atracción de capital. Avanzar unidos: productividad, inversión, inteligencia artificial, articulación público-privada y compromisos concretos.

Siempre, un nuevo comienzo

Los lemas de cada edición han ido cambiando según el contexto, pero además ampliando la visión hacia una agenda nacional, las políticas públicas y la responsabilidad social.

A lo largo de los años el rol del sector privado marchó de lo promotor a convertirse en socio estratégico del Estado.

¿Qué encontraron en el camino? Mariana Rodríguez, presidenta de CADE Ejecutivos 2020, recuerda que el lema “Un nuevo comienzo. Hagámoslo diferente” se gestó desde el año previo; “se pensó como una preparación al bicentenario”.

“Comencé a preparar el CADE un año antes y luego vino la pandemia y dijimos dejémoslo como está, y calzó porque este país tiene que volver a levantarse. Pero, la conclusión de la pandemia fue clarísima: nos hizo ver que el desarrollo económico no era suficiente. Hay un problema social terrible, unas brechas de las cuales no éramos conscientes. Y entonces había que empezar a trabajar y a mirar el tema. Era una forma nueva de empezar con una nueva mirada”, contó a Gestión.

En CADE 2020 se plantearon compromisos para cambiar la actuación empresarial y contribuir a la recuperación del país: empresas con propósito, liderazgo ético, lucha contra la corrupción y mayor colaboración entre el sector público y el privado.

“Siempre me hago la pregunta: ¿por qué, conociendo tan bien nuestros problemas, nos cuesta tanto resolverlos? Y mi reflexión con respecto al CADE 2020 fue que nosotros tuvimos planteamientos, propuestas en el ámbito país, a nivel de desarrollo económico, social, institucional. Pero también se habló, yo creo que por primera vez, específicamente del desafío que tenía el empresariado de redefinir el éxito y asumir un liderazgo más activo, más público, en el quehacer del país", agrega.

Lo que queda pendiente, mencionó, “y es muy difícil” es reconstruir la institucionalidad del país; “la capacidad del Estado de resolver, de atender lo mínimo y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos”.

“Si no reconstruimos la institucionalidad —que significa que existan instituciones públicas que funcionen, que tengan capacidad de gestión, que tengan continuidad de políticas públicas independientemente de quién esté en el gobierno— y tengamos líderes públicos y políticos que estén preparados, que sean honestos, que sean éticos, con verdadera vocación de servicio, es bien difícil avanzar”, resaltó.

Rodríguez reconoció también que el sector privado no va a ir a un territorio y va a cambiar la vida del ciudadano, por lo que tienen que hacerse de la mano con el Estado. “El principal responsable es el Estado”.

Un escenario diferente

CADE Ejecutivos 2025 cerró con un compromiso de consensos y llamados a la acción para recuperar la institucionalidad, la seguridad y el crecimiento del Perú.

También se abordó el vincular el crecimiento económico con la institucionalidad política. Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, resumió el consenso como: “no hay desarrollo sin crecimiento económico y no hay crecimiento económico sin institucionalidad política, ni progreso social sin un Estado funcional”.

El mensaje de cierre de esa edición fue que el crecimiento económico no puede sostenerse sin seguridad, justicia e instituciones que funcionen.

La presidenta de CADE 2025, María Isabel León, comentó a Gestión que estos acuerdos se dieron en un año pre electoral, por lo que ahora se necesita una visión de largo plazo como país, “que trascienda estos ciclos políticos que han sido muy cortos en los últimos diez años y que, con esta trazabilidad de cinco años y con esta certidumbre, nos permita generar confianza”.

“El Perú no va a crecer plenamente mientras las regiones permanezcan desconectadas de las oportunidades. No solamente se trata de que Lima esté bien, sino que las regiones estén bien. Y hay que impulsar el crecimiento empresarial desde estos sectores esenciales, que significa construir esas bases fundamentales para que el país pueda ser productivo, pueda ser realmente descentralizado y pueda ser inclusivo”, indicó.

Aclaró que mientras los empresarios, por naturaleza, están llamados a invertir con responsabilidad, innovar, generar empleo y contribuir al desarrollo de las comunidades, el Estado, por su parte, debe garantizar las condiciones para que el sector privado pueda competir, emprender y hacer proyectos oportunamente, “no tener trabas ni cuellos de botella”.

León resaltó que en este contexto, en sectores esenciales como salud y educación, las asociaciones público-privadas deberían ser promovidas con más intensidad, no solamente para obras de infraestructura sino de servicio mismo.

“Generalmente se hacen asociaciones público-privadas que quedan reducidas a la infraestructura. Por ejemplo, hospitales de bata gris o que solamente implican ciertos servicios, pero no un servicio general (...) Este modelo habría que replicarlo en espacios de educación. Hay muchos colegios que se construyen y que no tienen un mantenimiento, por ejemplo. Se van deteriorando y entran dentro del stock enorme de brechas de arreglo, por parte del Estado, que no tiene capacidad de asumir”, comentó.

Agenda

La jornada inaugural del 24 de noviembre se abordará el contexto económico, social y político del Perú, junto con el nuevo escenario global.

La segunda jornada, del 25, se centrará en cómo convertir el potencial de las regiones en crecimiento empresarial.

Por la tarde, el bloque “Crecer en el mundo global” incluirá la intervención del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre las oportunidades del Perú en el nuevo orden global; un conversatorio con inversionistas internacionales; una sesión sobre turismo; y un panel de alianzas entre empresas, regiones y Estado para acelerar el crecimiento.

El último día está dedicado a productividad, inversión y coordinación entre empresas, regiones y Estado. Ilan Goldfajn, presidente del BID, abrirá con una sesión sobre productividad de la inversión y articulación público-privada.

La clausura incluirá el Premio IPAE, la presentación de “Legado CADE Ejecutivos 2026” —compromisos de empresarios, gremios y autoridades—, conclusiones de la 64.ª edición y palabras de la jefa de Estado, Keiko Fujimori.