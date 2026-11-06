Así como hay ciudades que desde hace años atraen grandes inversiones (como Lima, Arequipa e Ica), otras regiones del país han logrado generar, en el último quinquenio, un alto potencial para captar capitales, incluso desde montos pequeños. “Ayacucho, Tarapoto (San Martín) y Tacna son ciudades con potenciales enormes”, dice Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, organizadora de CADE Ejecutivos 2026. Esta mirada, comenta, es resultado de un año en el que ha recorrido distintas regiones del país para identificar sus oportunidades de desarrollo.

“En Tacna, la expansión de los servicios, la gastronomía y la minería es grande. Pero, sobre todo, destaca el agro, con cultivos como el olivo y la granada. Tarapoto está reemplazando a Pucallpa e Iquitos en el eje de comercio y turismo de la selva. Y Ayacucho tiene una gran oportunidad para pasar del turismo nacional al receptivo”, detalla.

Fuente: IPAE Acción Empresarial.

Una situación similar observa en Cajamarca, que cuenta con destinos que podrían incorporarse a nuevas rutas turísticas y que, además, podría incluir a la minería como parte de su desarrollo económico. En Áncash, en tanto, destaca el crecimiento de los cultivos de arándanos; mientras que en Puno, subraya su apuesta por el turismo y la evolución de su sector servicios.

Cusco, Arequipa e Ica

En Cusco, una de las tareas pendientes está vinculada al desarrollo del gas natural. La región, dice Galdos, también enfrenta el desafío de transformar parte de su agricultura de subsistencia. “En algunas zonas debería empezar a evaluarse la sustitución de cultivos como el olluco por habas”, con el objetivo de contribuir a combatir la desnutrición y la anemia.

Sin embargo, uno de los principales cuellos de botella está en el turismo. Para Galdós, Cusco necesita ampliar la capacidad de atracción de Machu Picchu y desarrollar otros destinos, como Choquequirao.

Arequipa, en tanto, se ha consolidado como un clúster minero que crece al doble de la tasa promedio del resto del país en términos de empleo. Para Galdos, “la región recogerá en los próximos cinco años los resultados de haber incorporado abiertamente la minería a su modelo de desarrollo”.

No obstante, esta región del sur también necesita acelerar la agroexportación, lo que implica destrabar el desarrollo de Majes-Siguas II y resolver los asuntos pendientes vinculados al proyecto. A ello se suman oportunidades en la exportación de textiles, la metalmecánica y el desarrollo de proveedores mineros locales, que pueden abastecer a la industria sin depender necesariamente de empresas extranjeras.

Majes Siguas II está paralizado hace 7 años y no se ha logrado retomar las obras. Foto: GEC.

En Ica, las oportunidades están vinculadas a la agroexportación, pero también a la preservación del agua, un recurso clave para la sostenibilidad de esta actividad.

Tacna y Moquegua

Tacna es, para Galdós, una de las regiones más competitivas del país y destaca por sus indicadores educativos y la presencia de empresas privadas. Hoy la región se ha convertido en un hub de servicios para Arica y el norte de Chile, con oferta en salud, estética, comercio, gastronomía y otros rubros.

Sin embargo, este intercambio enfrenta una coyuntura cambiaria desfavorable: la fortaleza del sol frente al peso chileno afecta la competitividad de los servicios peruanos para los consumidores del país vecino.

Moquegua es otro ejemplo de región con buenos indicadores educativos y capacidad para formar capital humano orientado a la prestación de servicios.

La tarea pendiente sigue siendo la selva . “Su aislamiento geográfico limita el acceso a mercados: muchos productos no pueden llegar con facilidad a la costa y la demanda local resulta insuficiente para sostener su expansión”, dijo.

“No subestimemos el emprendimiento”

“Esa búsqueda por aumentar el valor de nuestros productos, que antes podía sonar como una aspiración, hoy se vuelve un asunto de urgencia”, sostiene el presidente de IPAE.

Y el potencial identificado en estas regiones del país se explica, también, por el tejido empresarial conformado por pequeñas y medianas empresas que han surgido en distintas zonas del país, en parte, ante la limitada capacidad de la economía para generar empleo formal. “La tarea pendiente es reducir la tasa de mortandad de los emprendimientos”, señala Galdos.

Según el informe Las Mipyme en Cifras 2024, del Ministerio de la Producción, solo el 44.5% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) de la cohorte 2007-2024 seguía operando al cierre de ese último año. La supervivencia no alcanzó el 50% en ninguna región. El informe también reveló que del total de microempresas formales que operaban en 2015, solo el 1.8% había pasado a ser pequeña, mediana o gran empresa en 2024. Entre las pequeñas empresas, apenas el 5.1% logró convertirse en mediana o gran empresa, mientras que el 27.6% retrocedió a la categoría de microempresa.

“Creo que hemos subestimado la importancia del emprendimiento a pequeña escala como mecanismo de seguridad social, empleo e ingresos. mientras no trabajemos eso de forma seria no lograremos que pasen de emprendedores a empresarios y proveedores del sistema económico mas grande”, reflexiona.

En esa tarea, considera que las cámaras de comercio también deben ampliar su participación e incorporar a los pequeños empresarios.

Otro desafío es aumentar el valor agregado de la producción nacional. “Necesitamos más Danper en el país”, menciona al sostener que la compañía agroexportadora pasó de producir productos frescos y congelados, a diversificarse y exportar alimentos con valor agregado para el consumidor final.

“Esa búsqueda por aumentar el valor de nuestros productos, que antes podía sonar como una aspiración, hoy se vuelve un asunto de urgencia”, sostiene el presidente de IPAE.

“Nunca había visto tanto interés en OxI como ahora”

Para el ejecutivo, una de las principales limitaciones del desarrollo regional es la falta de liderazgo y capacidad de gestión de las autoridades. La descentralización trasladó a los gobiernos regionales y locales la responsabilidad de ejecutar obras, pero no siempre estuvo acompañada de las capacidades necesarias para hacerlo. El resultado, señala, es una cartera de 6,000 proyectos paralizados y obras que no logran pasar de la primera piedra.

Entre los casos que menciona están la puesta en valor del aeropuerto de Pisco, los retrasos del aeropuerto de Chinchero, el tratamiento de las aguas residuales del río Huatanay y los años de postergación del proyecto Majes-Siguas II.

Frente a esta situación, considera que el sector privado debe asumir un papel más activo en la promoción de infraestructura prioritaria. Una de las herramientas para hacerlo es Obras por Impuestos (OxI), mecanismo que permite a las empresas financiar y ejecutar proyectos públicos con cargo a una parte de sus obligaciones tributarias.

“No se trata de que Obras por Impuestos sea la panacea a todos los problemas, pero ningún empresario que proteja su reputación hará una obra sin un expediente bien sustentado”, anota.

¿Hay interés de los empresarios por usar herramientas como el OxI?: “Nunca había visto tanto interés en Obras por Impuestos como ahora. Hay que convertir el 2027 en el año en que las empresas hagamos más obras por impuestos que en todos los años anteriores juntos”, declara.

Cabe indicar que, a octubre de este año, Proinversión informó que las entidades públicas habían adjudicado más de 700 intervenciones por OxI por más de S/ 9,600 millones. En esa línea, el mecanismo superaría los S/ 10,000 millones en adjudicaciones al cierre del año, más del doble de lo registrado en 2025.

CADE Ejecutivos: Visión de país al 2050

CADE Ejecutivos 2026 se realizará del 24 al 26 de noviembre en Cusco y reunirá a empresarios, inversionistas, políticos y sociedad civil para que hagan propuestas, establezcan compromisos y desarrollen planes de acción sobre la agenda prioritaria del país.

En ese contexto, IPAE Acción Empresarial presentará durante el foro una Visión País al 2050, con el objetivo de recuperar la planificación de largo plazo y establecer un marco de referencia sobre lo que el Perú debería alcanzar en las próximas décadas.

Según Galdos, el país tiene una oportunidad para acelerar la cooperación, cerrar brechas y recuperar el crecimiento; es decir, crecer a tasas de 6% o 7%, incluso frente a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. “Pero será indispensable que los líderes empresariales y las autoridades trabajen de manera conjunta”.