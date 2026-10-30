Quavii elevó a casi S/ 9 millones su inversión en la ciudad de Talara, Piura, a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Recientemente entregó a la Municipalidad Provincial de Talara una obra vial en el centro cívico que beneficia a cerca de 70 mil habitantes que transitan por la zona comercial.

La obra demandó una inversión estimada de S/ 4 millones, que comprendió la reparación de más de 4,700 m² de pavimento rígido de alta resistencia y cerca de 200 m² de veredas con adoquines de concreto.

Esta intervención ejecutada por Quavii —empresa de Promigas- se hace bajo la modalidad de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR).

Dicha obra se suma a la entrega de maquinaria (cuatro volquetes, tres minicargadores y dos camiones cisterna) a la misma comuna –en noviembre de 2024– destinada al fortalecimiento de los servicios de limpieza pública y gestión ambiental, a través de OxI y como parte de la adjudicación dos proyectos de IOARR. Los equipos y la supervisión de su implementación demandaron una inversión de S/ 3.8 millones.

“Con esto, Talara se convierte en una de las pocas ciudades donde operamos en la que la empresa ha invertido en cuatro OxI”, detalló la empresa.

En cuanto a sus operaciones de distribución de gas natural, la compañía ha acumulado inversiones por más de US$ 225 millones en la región Piura. Además, registra cerca de 77,000 hogares conectados al servicio, de las cuales 11,000 corresponden a la provincia de Talara incluyendo Pariñas, El Alto y La Brea - Negritos.