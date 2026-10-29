El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Javier Chiong, advirtió que las lluvias intensas continuarán en el norte del Perú esta semana y en los primeros días de noviembre y podrían superar los 100 milímetros por episodio en algunas localidades de la costa y la sierra.

El meteorólogo precisó que el organismo mantiene vigente el aviso rojo N° 445, que comprende del 30 de octubre al 1 de noviembre y prevé precipitaciones superiores a los 22 milímetros por día en la costa norte, así como acumulados de entre 18 y 22 milímetros diarios en la sierra norte.

Chiong explicó que estos valores son estimaciones y que, debido a las condiciones actuales, no se descarta la ocurrencia de lluvias de mayor intensidad, especialmente en sectores de Tumbes y Piura.

Asimismo, indicó que uno de los registros más significativos se reportó hoy jueves 29 en Canchaque, en la sierra de Piura, donde las precipitaciones alcanzaron los 154.9 milímetros. También se registraron lluvias importantes en Huarmaca, Hacienda Valles y Chalaco, mientras que en Lambayeque las precipitaciones han sido más ligeras.

En ese sentido, el especialista no descartó que se presenten lluvias de fuerte a extrema intensidad en dichas regiones, especialmente en las zonas altas de Tumbes y en la sierra de Piura.

📣🌧️ #Aviso #MINAM #SENAMHI Del 30 de octubre al 1 de noviembre, continuarán las precipitaciones en la costa norte y sierra norte. ✅ Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/QC5bptWD5f https://t.co/Q0SQCOhYNW — Senamhi (@Senamhiperu) October 28, 2026

Temperatura del mar favorece las lluvias intensas

El meteorólogo del Senamhi señaló que el calentamiento del mar frente a Piura, donde la temperatura alcanza actualmente los 26 grados Celsius, favorece la formación de precipitaciones muy superiores a los valores habituales para esta época del año.

Explicó que, normalmente, la costa norte registra acumulados promedio de alrededor de 2 milímetros en octubre, 4 milímetros en noviembre y 12 milímetros en diciembre. Sin embargo, durante este octubre se han reportado acumulados de 50 milímetros en algunos puntos y hasta 99 milímetros en El Salto, en Tumbes.

“Cuando uno alcanza o supera los 26 grados, se dan este tipo de lluvias muy superiores a lo normal”, indicó Chiong al explicar la relación entre el calentamiento del mar y las precipitaciones en el contexto del fenómeno El Niño Costero.