Lluvias de extrema intensidad podrían provocar inundaciones en la costa de Tumbes y Piura. (Foto: Andina)
Lluvias de extrema intensidad podrían provocar inundaciones en la costa de Tumbes y Piura. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Javier Chiong, advirtió que las lluvias intensas continuarán en el norte del Perú esta semana y en los primeros días de noviembre y podrían superar los 100 milímetros por episodio en algunas localidades de la costa y la sierra.

Chiong explicó que estos valores son estimaciones y que, debido a las condiciones actuales, no se descarta la ocurrencia de lluvias de mayor intensidad, especialmente en sectores de Tumbes y Piura.

Asimismo, indicó que uno de los registros más significativos se reportó hoy jueves 29 en Canchaque, en la sierra de Piura, donde las precipitaciones alcanzaron los 154.9 milímetros. También se registraron lluvias importantes en Huarmaca, Hacienda Valles y Chalaco, mientras que en Lambayeque las precipitaciones han sido más ligeras.

Temperatura del mar favorece las lluvias intensas

El meteorólogo del Senamhi señaló que el calentamiento del mar frente a Piura, donde la temperatura alcanza actualmente los 26 grados Celsius, favorece la formación de precipitaciones muy superiores a los valores habituales para esta época del año.

“Cuando uno alcanza o supera los 26 grados, se dan este tipo de lluvias muy superiores a lo normal”, indicó Chiong al explicar la relación entre el calentamiento del mar y las precipitaciones en el contexto del fenómeno El Niño Costero.

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