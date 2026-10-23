La ejecución de cuatro megaproyectos de transporte y distribución de gas dependerán de su regulación tarifaria, señala informe de Promigas. (Foto: GEC)
La ejecución de cuatro megaproyectos de transporte y distribución de gas dependerán de su regulación tarifaria, señala informe de Promigas. (Foto: GEC)
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Elías García Olano
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En los últimos cinco años, las conexiones de distribución de gas natural a cargo de diversas concesionarias se duplicaron, pasando de 1.2 a 2.6 millones, extendiendo la cobertura del servicio de un 14% a un 25% en ese lapso, y con lo cual uno de cada cuatro peruanos ya cuenta con dicho combustible.

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