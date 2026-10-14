Groenlandia. (Foto: Freepik)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país está preparando el comienzo de las labores de exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia.

, aseguró Trump en un mensaje en su red Truth Social, en el que también calificó al territorio de fundamental para la seguridad de su país y de Europa.

Según el mandatario, hay expertos que creen que las reservas de petróleo “fácilmente accesible” que existen en Groenlandia son “mucho más grandes que casi las de cualquier territorio en cualquier lugar del mundo”.

Seguridad “defensiva y ofensiva”

Al margen de los recursos energéticos, Trump considera que desde el punto de vista de la seguridad “defensiva y ofensiva” de Estados Unidos y Europa, Groenlandia es “insuperable”.

escribió.

El anuncio de Trump llega apenas tres semanas después de que su país, Dinamarca y Groenlandia firmaran, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, el acuerdo de seguridad que alcanzaron tras las amenazas del presidente estadounidense de invadir la isla ártica.

Groenlandia. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Groenlandia. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).

El documento fue rubricado en una ceremonia en presencia de Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

Trump, que en su primer mandato (2017-2021) ya estuvo interesado en este territorio autónomo danés, generó a principios de este año una fuerte tensión con Groenlandia, Dinamarca y el resto de socios de la OTAN al sugerir la posibilidad de invadir militarmente la isla.

Con información de EFE

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