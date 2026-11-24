El resultado corresponde a un escenario hipotético en el que nueve de cada 10 niños alcanzan esa competencia , frente a un escenario de referencia. El estudio precisa que se trata de una estimación modelizada y no de una predicción ni de un resultado observado.

En el caso peruano, el punto de partida utilizado por la investigación es que el 55.6% de los niños de 10 años alcanza actualmente el nivel mínimo de competencia lectora. Por ello, existe una brecha de 34.4 puntos porcentuales respecto de la meta de 90%.

LEA TAMBIÉN: Estas son las 10 carreras universitarias y técnicas mejor pagadas en Perú este 2026

Bajo ese escenario, el estudio estima que entre 2031 y 2050 el país podría acumular US$1.19 billones de producto económico adicional y US$189,000 millones de recaudación fiscal adicional. Asimismo, se proyecta que 100,826 niños adicionales llegarían al último grado de primaria, 179,559 accederían a alguna forma de educación secundaria y 271,419 jóvenes adicionales tendrían empleo persistente.

Sin embargo, para Dante Urbina, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, el 27.2% debe interpretarse considerando las condiciones que tendrían que acompañar la mejora de los aprendizajes .

Perú, impacto económico potencial del 2031 al 2050. Fuente: Instituto de Evidencia Educativa/ WWHGE (2026).

“Aquí lo que tenemos no es una proyección estricta, sino lo que tenemos es una modelización”, señaló a Gestión. Según explicó, para que esa mejora del PBI per cápita pueda materializarse se requieren condiciones adicionales que permitan que una mayor capacidad de comprensión lectora se traduzca efectivamente en productividad.

El límite de la desnutrición

Uno de los primeros factores que plantea Urbina es la nutrición durante los primeros años de vida. A su juicio, mejorar las políticas de lectura sin abordar problemas estructurales como la desnutrición infantil puede limitar los resultados que se buscan alcanzar.

“Si se hace una proyección, por ejemplo, simplemente de mejoras en lecturas sin abordar un problema estructural de fondo, como es la desnutrición infantil, (...) no necesariamente por eso se van a garantizar resultados a largo plazo”, sostuvo.

El docente remarcó que la nutrición constituye una condición previa para el desarrollo de las capacidades que luego se reflejan en el aprendizaje. Por ello, considera que una política educativa orientada a elevar la comprensión lectora debe estar acompañada por medidas que atiendan ese problema desde los primeros años de vida.

Más lectura, pero también más empleos formales

El segundo gran condicionante está en el mercado laboral. Urbina advirtió que una generación con mejores capacidades lectoras no necesariamente se traducirá automáticamente en una mayor productividad si los jóvenes encuentran un mercado dominado por la informalidad y los empleos de baja calificación.

“Si encontramos a la gran mayoría de niños, eventualmente jóvenes, que van a insertarse en el mercado laboral con mucha mejor comprensión lectora, pero seguimos con un mercado laboral principalmente informal (...) lo que va a suceder es que vamos a tener gente más cualificada desempleada”, explicó.

Porcentaje de niños de 10 años que alcanza el nivel mínimo de competencia lectora y escenario de aprendizaje fundamental universal (90%). Fuente: Instituto de Evidencia Educativa.

En esa línea, señaló que el efecto de una mejor comprensión lectora sobre la formalidad podría existir, pero no sería suficiente por sí solo. Jóvenes con mejores cualificaciones podrían acceder a trabajos de mayor complejidad o desarrollar emprendimientos de mayor nivel, pero para que ese impacto sea significativo también se necesitarían políticas de Estado y acciones del sector privado que amplíen el mercado laboral formal.

“Si bien una mayor comprensión lectora va a impulsar también mayor formalidad, no va a ser para nada suficiente por sí misma frente a la fuerza estructural que cargamos de un amplio mercado informal”, afirmó.

La discusión no sería solo cuánto se gasta en educación

Otro punto del estudio que adquiere relevancia desde la perspectiva económica es la inversión necesaria para alcanzar el escenario del 90%. El informe no calcula cuánto tendría que invertir el Estado para llegar a esa meta, por lo que Urbina plantea que la discusión no debería centrarse únicamente en aumentar el gasto.

“Muchas veces la discusión que se plantea (...) es simplemente si más Estado o menos Estado, si más gasto o menos gasto. Pero el punto fundamental en esto considero que es la cualidad del gasto, no simplemente si en cantidad más Estado o menos Estado”, indicó.

El docente sostiene que Perú ya ha incrementado su gasto en educación y que incluso supera a diversos países de la región en porcentaje de gasto público destinado a este sector. El problema, desde su perspectiva, está en que ese gasto no se traduce suficientemente en resultados debido a deficiencias en su eficiencia.

Entre los aspectos que considera prioritarios menciona la capacitación de los docentes y la mejora de sus condiciones salariales. “Hay que apuntar más a enfocar el gasto en términos de la capacitación de los docentes y tratar de atraer a las mejores mentes a la docencia en colegios”, sostuvo.

Urbina también volvió a colocar la nutrición en los primeros años como un componente clave. Según explicó, aumentar el gasto educativo en estudiantes de 10 años tendría un efecto limitado si antes de los cinco años no recibieron una nutrición adecuada.

El impacto también llegaría a las empresas

La brecha en comprensión lectora no tendría únicamente consecuencias en las aulas o en las estadísticas laborales. También puede representar un costo para las empresas, al afectar la productividad de quienes ingresan al mercado de trabajo.

Urbina explicó que, desde la teoría del capital humano, los conocimientos y capacidades de un trabajador representan un potencial de productividad que puede desplegarse en una empresa. Una menor comprensión lectora puede reducir ese potencial y elevar los costos de capacitación.

“Un trabajador con comprensión lectora requiere menos capacitación y puede ser capacitado en menos tiempo y con menos costos que un trabajador pues con menos comprensión lectora”, señaló.

El impacto también puede aparecer en tareas que implican interpretar documentos o contratos. “Trabajadores con mala comprensión lectora (...) pueden fallar en cosas como leer un contrato”, dijo, y advirtió que esos errores pueden generar costos para las empresas cuando involucran responsabilidades jurídicas o relaciones contractuales con otras compañías.

Además, el docente relacionó las menores habilidades lectoras con empleos de baja productividad y una mayor rotación. En contraste, los trabajadores con una mayor comprensión lectora pueden desarrollar cualificaciones más específicas, lo que los vuelve más difíciles de reemplazar y puede contribuir a elevar la productividad empresarial.

Así, el potencial económico asociado a mejorar la lectura no dependería únicamente de conseguir que más niños comprendan textos a los 10 años. Para que el escenario estimado por el estudio se acerque a la realidad, el desafío abarcaría también la nutrición infantil, la eficiencia del gasto educativo y la capacidad del mercado laboral para absorber a una población con mayores competencias.