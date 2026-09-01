Hay especialidades que se despegan con claridad del resto, pero el ranking también deja una señal sobre dónde están los mejores ingresos. Foto: Composición Gestión.
Hay especialidades que se despegan con claridad del resto, pero el ranking también deja una señal sobre dónde están los mejores ingresos. Foto: Composición Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

Elegir una carrera ya no pasa únicamente por la vocación. Las remuneraciones y las posibilidades de inserción laboral también pesan cada vez más en la decisión de los jóvenes. Un ranking elaborado por el Grupo Educación al Futuro, a partir de información del portal MiCarrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), muestra cuáles son las carreras con mejores remuneraciones entre jóvenes de 18 a 29 años.

TE PUEDE INTERESAR

Pretensiones salariales suben a S/ 3,475: ¿qué puestos atraen a los que buscan empleo?
¿Tus redes sociales pueden dejarte sin empleo? Esto revisan los reclutadores
Empleo en Lima crece 7.5% en primer semestre: ¿Qué sectores impulsaron la contratación?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.