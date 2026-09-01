Según la información proporcionada por Justo Zaragoza, director fundador del Grupo Educación al Futuro, las carreras vinculadas a salud, ingeniería, tecnología, minería y determinadas especialidades técnicas aparecen entre las que registran los mayores ingresos.

Las 10 carreras universitarias mejor pagadas

Medicina encabeza ampliamente el listado, con un promedio de S/ 7,075. Además, registra un sueldo mínimo de S/ 3,205 y un máximo de S/ 9,715, según el ranking.

El listado también evidencia el peso de las carreras vinculadas con tecnología e ingeniería: Sistemas y Computación, Telecomunicaciones, Ciencias de la Computación, Ingeniería Minera, Metalúrgica y Petróleo y Geología ocupan posiciones destacadas.

Carreras universitarias mejor pagadas. Fuente: Grupo Educación al Fututo - Portal Mi Carrera/MTPE.

Mabel Laiton, Regional Manager Central & South AmericadeUniversity of Newcastle, Australia, comentó que las carreras vinculadas con la ingeniería y la tecnología se consolidan como una oportunidad para los estudiantes peruanos que buscandesarrollar una carrera con proyección internacional.

“Una base sólida en ingeniería o tecnología abre la posibilidaddeespecializarse posteriormente en áreas con altademandainternacional”, refirie.

Precisa que una sólida formación en ingeniería permite desarrollar habilidades para diseñar e implementar soluciones tecnológicas en sectores como infraestructura, energía, manufactura y transformación digital, ademásdebrindar una sólida base para especializarse en ciberseguridad.

¿Y las carreras técnicas?

El ranking presenta una particularidad: la carrera técnica mejor remunerada supera ampliamente a la carrera universitaria que ocupa el segundo lugar, según los promedios reportados.

El reporte señala que las carreras técnicas vinculadas con minería, industria, construcción y tecnología concentran buena parte de las opciones con mejores remuneraciones.

Carreras técnicas mejor pagadas. Fuente: Grupo Educación al Fututo - Portal Mi Carrera/MTPE.

Más sueldo no significa necesariamente más demanda

El Grupo Educación al Futuro advierte que las carreras con mayores remuneraciones no necesariamente son las más solicitadas por el mercado. Entre las universitarias con una combinación interesante de sueldo y demanda aparecen Sistemas y Computación, Civil y Arquitectura, Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Eléctrica y Economía.

En las técnicas, en cambio, existe una coincidencia mayor entre las carreras mejor pagadas y las de mayor demanda. El informe considera que esto puede favorecer una inserción laboral más rápida, con menor inversión de tiempo y dinero.

Carreras técnicas: una ruta más predecible

En el caso de las carreras técnicas, Zaragoza enfatiza en el escenario distinto. Según su análisis, existe una mayor coincidencia entre las especialidades con mejores remuneraciones y aquellas que concentran una mayor demanda laboral.

Esto hace que la educación técnica sea, en sus palabras, una alternativa “más predecible” para quienes buscan combinar una inserción laboral relativamente rápida con una remuneración interesante.

“Estudiar una carrera técnica asegura una pronta inserción y la obtención de una remuneración interesante con menos inversión en tiempo y dinero”, indica, en base al informe.

También menciona las carreras vinculadas al sector público como una alternativa con características particulares. Entre ellas, señala las de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por combinar remuneraciones interesantes con una mayor estabilidad laboral. En menor medida, menciona profesiones como docencia en los distintos niveles educativos y Enfermería.

¿Qué perfiles están buscando las empresas?

La diferencia entre una carrera demandada y una mejor remunerada también puede entenderse desde lo que actualmente buscan las empresas al momento de contratar. Mariel Espinosa, Division Manager Finance & Technical Sales de RG Principal, señala que en los procesos de selección existe una demanda constante por perfiles vinculados con administración e ingeniería, especialmente ingeniería industrial, debido a la posibilidad de aplicar su formación en distintos sectores y negocios.

“Son carreras bastante integrales”, explica Espinosa, al señalar que estos profesionales reciben formación en ámbitos administrativos, financieros, económicos y sociales. A ello se suma que tanto administración como ingeniería se han mantenido vigentes pese a la transformación digital y al avance de la inteligencia artificial.

Sin embargo, contar con el título profesional ya no es suficiente. Para Espinosa, la experiencia sigue siendo determinante, aunque no necesariamente por la cantidad de años acumulados, sino por la profundidad y relevancia de los desafíos que haya enfrentado cada profesional, las decisiones que haya tomado y los resultados que haya conseguido.

A esto se suman las habilidades blandas, cuya importancia varía según el nivel de la posición. En cargos gerenciales, por ejemplo, cobran mayor relevancia el liderazgo, la comunicación, la empatía, el criterio y la visión estratégica. En posiciones junior, en cambio, pueden pesar más la curiosidad, la iniciativa y la motivación para aprender.

La ejecutiva también destaca la capacidad de adaptación como una competencia cada vez más valorada, debido a los constantes cambios en las organizaciones, los equipos, las estructuras y las responsabilidades.

De otro lado, según Adecco, la expansión de parques logísticos y centros de distribución en Lima Sur viene transformando las necesidades de contratación del sector.

Según dio cuenta, registraron un incremento de alrededor de 25% en los requerimientos de personal para posiciones vinculadas al almacenamiento, inventario y distribución en Lima Sur durante el último año.

“Los perfiles más valorados son aquellos que combinan experiencia operativa con conocimientos tecnológicos. La capacidad de adaptación y aprendizaje se ha convertido en un factor clave para la empleabilidad dentro del sector”, agregó.

¿Por qué algunas carreras pagan más?

La diferencia entre demanda y remuneración también responde a un factor básico del mercado laboral: la cantidad de profesionales disponibles. Espinosa explica que carreras como Administración tienen una oferta muy amplia de profesionales, lo que permite a las empresas contar con un universo mayor de candidatos.

Medicina lidera el ranking universitario de remuneraciones, mientras que Minería, Metalurgia y Petróleo encabeza las carreras técnicas. El reporte recoge los ingresos de jóvenes de 18 a 29 años. Foto: Andina.

La situación es distinta en especialidades con una oferta más reducida, como Ingeniería Metalúrgica. En determinados niveles de responsabilidad, especialmente en sectores como minería, la dificultad para encontrar perfiles especializados puede traducirse en remuneraciones mayores.

Así, una posición de alta responsabilidad en una operación minera puede alcanzar niveles salariales muy distintos a los de una posición equivalente en otros sectores, debido, entre otros factores, a la menor disponibilidad de profesionales con ese perfil y experiencia.

¿Qué debería mirar un joven al elegir una carrera?

Para Espinosa, el salario no debería ser el único criterio para decidir qué estudiar. La primera consideración debería ser si la carrera elegida es compatible con el estilo de vida que la persona quiere tener en el futuro.

Esto es especialmente relevante en profesiones que pueden implicar condiciones particulares de trabajo. Por ejemplo, optar por Ingeniería de Minas supone considerar que parte del desarrollo profesional puede darse en zonas geográficas alejadas y con una dinámica de vida diferente a la de trabajar en Lima.

Más allá de la carrera elegida, la ejecutiva considera que las empresas valoran cada vez más el potencial de una persona. El mercado no necesariamente busca profesionales que lleguen completamente formados, sino candidatos con una base sólida y capacidades que puedan desarrollarse dentro de la organización.

“Hay una mayor valoración por el potencial que por las notas o que por la carrera”, sostiene Espinosa, quien añade que las empresas pueden identificar personas con las capacidades adecuadas y brindarles herramientas para que evolucionen profesionalmente.

Por ello, una carrera con un salario promedio elevado tampoco garantiza por sí misma mejores oportunidades laborales. Desde la perspectiva de los headhunters, cada vez tiene mayor peso aquello que un profesional puede aportar más allá de sus conocimientos técnicos y de la carrera que estudió.

En un mercado con numerosos profesionales de una misma especialidad, la diferenciación termina siendo clave. La experiencia, las capacidades, la adaptación y el potencial pueden determinar cuánto valor consigue aportar una persona a una organización.

El ranking, por tanto, muestra que el sueldo es solo una parte de la ecuación. Para quienes están por elegir una carrera, conocer simultáneamente cuánto paga el mercado y cuánto demanda determinado perfil puede marcar la diferencia. Pero también resulta relevante evaluar las condiciones en las que se desarrollará esa profesión y las capacidades que cada persona puede construir para diferenciarse en el mercado laboral.