Las expectativas de inflación a 12 meses subieron de 3% en julio a 3.1% en agosto, ubicándose ligeramente por encima del límite superior del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El emisor monetario señala que persisten elevados riesgos globales, reflejados en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo. A ello se suma la incertidumbre por las tensiones en Medio Oriente y otros riesgos geopolíticos y comerciales.

Según analistas, comparar las tasas de los depósitos a plazo puede ser relevante antes de inmovilizar el dinero durante 360 días, especialmente cuando la inflación esperada sirve como referencia para evaluar cuánto podría conservar el ahorro de su poder adquisitivo.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), existen entidades que ofrecen tasas de rendimiento efectivo anual (TREA) superiores al 3.1% para depósitos a 360 días en soles por un monto de S/10,000.

La tasa más alta de la relación corresponde a InFinance XP, con 5.5%. Le sigue Banco Efectiva, con 5%, mientras que Banco Ripley ofrece 4.25%.

Con una TREA de 4% aparecen Banco Falabella, y las cajas rurales Los Andes y Cencosud Scotia. Banco Pichincha ofrece 3.75%, seguido por la Caja Trujillo, con 3.55%. Tanto Financiera Confianza como Financiera Qapaq y BBVA registran una TREA de 3.5%.

También superan la inflación esperada la caja metropolitana de Lima, con 3.4%, y Compartamos Banco, con 3.3%.

Especialistas precisan que una tasa por encima del 3.1% permite superar nominalmente la expectativa de inflación utilizada como referencia, aunque la diferencia entre ambas no debe interpretarse como una ganancia real equivalente.