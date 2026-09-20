Las expectativas de inflación a 12 meses subieron en agosto, ubicándose ligeramente por encima del límite superior del rango meta del BCRP.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Para quienes buscan colocar sus ahorros a un año, la tasa que ofrece un depósito a plazo se convierte en un factor relevante para evitar que el dinero pierda poder adquisitivo frente al aumento esperado de los precios.

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