La presidenta Keiko Fujimori, sostiene en estos momentos un encuentro con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

Horas antes, tal como tenía previsto, Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con el propósito de conocer las medidas implementadas por El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.

Al respecto, la mandataria destacó los avances en la lucha contra la criminalidad en El Salvador y afirmó que su gobierno utilizará las facultades otorgadas por el Congreso para impulsar medidas que permitan enfrentar con mayor firmeza a las organizaciones criminales, mediante instrumentos legales que fortalezcan la capacidad de respuesta del Estado.

La reunión de la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con su homólogo Nayib Bukele busca establecer alianzas estratégicas entre ambas naciones. Foto: Presidencia de El Salvador

“Acabamos de recibir facultades del Congreso de la República. Y una de estas facultades es fundamental: declarar a estos grupos como hostiles, como terroristas. Hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, enfatizó la mandataria durante su visita al CECOT.

En su intervención, la jefa de Estado recordó que el Perú enfrentó durante las décadas de 1980 y 1990 la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), periodo en el que destacó la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la población organizada para recuperar la paz.

Sin embargo, advirtió que el debilitamiento de las instituciones durante los años posteriores, sumado al avance de la delincuencia organizada transnacional, generó nuevos desafíos para la seguridad del país.

“Hoy el Perú necesita nuevamente recuperar el orden. Pero ya no de grupos terroristas, sino de estas bandas criminales que no respetan fronteras, pero que son grupos terroristas”, manifestó.

Hoy, el Presidente @nayibbukele recibirá en Casa Presidencial a la Presidenta de la República del Perú, @KeikoFujimori. 🇸🇻🇵🇪 https://t.co/rJ1TCiLupj — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 29, 2026

En ese contexto, la presidenta Fujimori explicó que su gobierno viene fortaleciendo el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia mediante el Comando Unificado, que articula las capacidades de inteligencia y acción de las fuerzas del orden en el territorio nacional.

Keiko Fujimori se encuentra visitando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) Foto: Presidencia

El arribo de Fujimori a El Salvador

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó el miercoles 28 de octubre, en visita oficial a El Salvador.

A su arribo, la presidenta Fujimori recibió el saludo de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill. En la recepción también estuvieron presentes el embajador del Perú en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero.

A su arribo a El Salvador, la jefa de Estado, Keiko Fujimori, recibió el saludo de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill. Foto: Presidencia.

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Las actividades oficiales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre el Perú y El Salvador. (Rodrigo Sura / EFE)

La presidenta Fujimori está acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También integrarán la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.