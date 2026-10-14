Marco Rubio presiona a Bukele para reducir la influencia china en los puertos de El Salvador. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
Marco Rubio presiona a Bukele para reducir la influencia china en los puertos de El Salvador. (Yuki Iwamura / POOL / AFP)
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, a quien instó a proteger las infraestructuras críticas de su país de “influencias extranjeras malignas”, en presunta referencia a China, y a votar en contra del Gobierno cubano en la ONU.

“El secretario y el presidente Bukele abordaron la importancia de mantener seguras las infraestructuras críticas, incluidos los puertos, y protegerlas de influencias extranjeras malignas”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado, sin mencionar explícitamente al gobierno chino.

y a “socios con ideas afines” para impulsar prioridades compartidas en Naciones Unidas.

Según el secretario,

El próximo 28 de octubre está prevista en la Asamblea General de la ONU la votación sobre la resolución que Cuba presenta cada año para pedir el fin del embargo estadounidense.

El Salvador se ausentó en aquella votación.

Bukele ha sido uno de los principales aliados latinoamericanos de la Administración de Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. Además, ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para deportar a migrantes irregulares de Estados Unidos a la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Rubio mantiene, además, una intensa estrategia para reducir la influencia de China en Latinoamérica, región donde Pekín ha realizado grandes inversiones en infraestructura.

Elaborado con información de EFE.

Rubio instó a Bukele a proteger la infraestructura de influencias extranjeras y a votar contra la resolución de Cuba en la ONU que pide el fin del embargo estadounidense. (Foto de Mark Schiefelbein / POOL / AFP)
Rubio instó a Bukele a proteger la infraestructura de influencias extranjeras y a votar contra la resolución de Cuba en la ONU que pide el fin del embargo estadounidense. (Foto de Mark Schiefelbein / POOL / AFP)

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