El Gobierno de Estados Unidos llamó a consultas en Washington a su encargado de negocios en Nicaragua, Elias Baumann, luego de que las autoridades nicaragüenses rechazaran las credenciales de Natasha Franceschi como embajadora estadounidense en ese país.

La medida fue adoptada por instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, según informó el Departamento de Estado en un comunicado difundido este martes.

La institución atribuyó la decisión al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, y sostuvo que refleja una falta de voluntad para mantener un diálogo diplomático productivo.

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Asimismo, Washington calificó a Franceschi como una diplomática de carrera de alto nivel y cuestionó que el rechazo a su nombramiento contradiga el discurso de respeto mutuo de las autoridades nicaragüenses.

EE.UU. no tiene embajador en Nicaragua desde 2023

El Senado estadounidense ratificó a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con un embajador en el país centroamericano desde 2023.

La negativa de Managua fue revelada el 2 de octubre por Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington.

En esa sesión, la OEA aprobó por unanimidad una resolución que exigía a Nicaragua celebrar elecciones y liberar incondicionalmente a los presos políticos, luego de que Ortega anunciara que no habría más comicios en el país.

El documento también instó al Gobierno nicaragüense a restablecer la separación de poderes, informar sobre el paradero de las personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

No obstante, la resolución no contempló sanciones concretas contra Ortega y Murillo.

OEA pide medidas ante la situación en Nicaragua

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, advirtió sobre la urgencia de que Nicaragua recupere el orden constitucional e instó a los Estados miembros a considerar medidas para responder a la situación.

Entre las herramientas planteadas mencionó sanciones económicas que no perjudiquen a la población, además de restricciones financieras y de viaje dirigidas a determinadas autoridades.

La decisión de Washington de llamar a consultas a su encargado de negocios se produce en medio de las tensiones diplomáticas por el rechazo al nombramiento de Franceschi y los cuestionamientos internacionales al Gobierno de Ortega.

Elaborado con información de EFE.