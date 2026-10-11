Un grupo bipartidista de seis senadores estadounidenses exigió al presidente Donald Trump cancelar el acuerdo alcanzado con Rusia para adquirir diésel, al considerar que la operación vulnera las restricciones legales impuestas a las importaciones energéticas rusas.

El pedido se produjo este domingo 11 de octubre, dos días después de que Trump anunciara un entendimiento con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para incrementar el suministro de combustible y contener los elevados precios de la energía.

¿Cuánto diésel contempla el acuerdo y por qué los legisladores consideran que su ejecución podría ser ilegal?

Rusia suministrará millones de toneladas de diésel

Según el anuncio de Trump, Rusia suministrará inicialmente más de 300,000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, seguidas de otras 500,000 toneladas en noviembre.

El acuerdo también contempla un millón de toneladas adicionales posteriormente y otros tres millones de toneladas en un periodo corto, aunque el mandatario no precisó las fechas exactas de estas últimas entregas.

La decisión forma parte de los esfuerzos de la administración estadounidense para reducir los precios del combustible, que han alcanzado niveles récord en medio de las tensiones internacionales.

EE.UU.: republicanos y demócratas exigen frenar importaciones de diésel ruso | Foto: Pexels

Senadores advierten posible violación de la ley

Cuatro senadores republicanos y dos demócratas suscribieron un comunicado en el que solicitaron al Gobierno estadounidense revertir inmediatamente el acuerdo.

Los legisladores sostuvieron que la administración Trump no consultó al Congreso ni presentó una justificación legal para autorizar las compras, como exige la legislación estadounidense.

Además, recordaron que Estados Unidos prohibió en 2022 las importaciones de energía rusa como parte de las medidas destinadas a impedir que Moscú obtuviera recursos para financiar la guerra contra Ucrania.

“Estados Unidos no debería proporcionarle a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. El gobierno debe dar marcha atrás de inmediato”, señalaron.

Entre los firmantes figuran los republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis y John Curtis, así como los demócratas Jeanne Shaheen y Richard Blumenthal.

Tillis advirtió, durante una entrevista con NBC, que existen argumentos para considerar que el presidente estaría incumpliendo la legislación estadounidense si continúa con las importaciones.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump autoriza a los estadounidenses la compra de diésel sin impuestos

Congreso aprobó nuevas sanciones contra Rusia

El cuestionamiento ocurre pocas semanas después de que el Congreso aprobara una legislación que exige imponer aranceles elevados a los principales compradores internacionales de petróleo y gas natural ruso.

La norma contempla excepciones para países que importen menos del 15% de las exportaciones rusas de gas natural y hayan adoptado medidas significativas para reducir esas adquisiciones.

El objetivo de estas restricciones es limitar los ingresos que Rusia obtiene de sus exportaciones energéticas y que podrían utilizarse para financiar la guerra contra Ucrania.

Los seis senadores sostuvieron que permitir la entrada de diésel ruso a Estados Unidos contradice directamente la prohibición establecida en 2022.

Trump busca reducir los precios del combustible

Por su parte, el senador republicano John Barrasso señaló que Trump está concentrado en reducir los costos energéticos y debe equilibrar distintas prioridades.

“El presidente está equilibrando y tiene que tomar decisiones difíciles”, declaró Barrasso durante una entrevista con CBS.

No obstante, también instó al mandatario a aplicar las sanciones contra Rusia aprobadas recientemente por el Congreso, al considerar que constituyen una herramienta de presión para alcanzar una solución duradera al conflicto.

La controversia surge mientras Estados Unidos enfrenta precios récord del diésel, en un contexto marcado por la guerra en Irán y su impacto sobre los mercados internacionales de energía.

Trump ha atribuido recientemente parte del encarecimiento del combustible a Ucrania, pese a que el conflicto en Irán también ha impulsado los precios mundiales de la energía.

Elaborado con información de AP