El servicio comercial de la Línea 2 del Metro de Lima será suspendido temporalmente en cinco estaciones el viernes 27 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento general programados en la Etapa 1A, informó el concesionario a través de un comunicado.

La medida comprenderá las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, que permanecerán cerradas durante todo el horario habitual de operación del servicio, entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m.

Según precisó la empresa, la atención en estas cinco estaciones se reanudará el sábado 28 de noviembre, desde las 6:00 a.m. y hasta las 11:00 p.m., conforme al horario regular del servicio comercial.

El concesionario agradeció la comprensión de los usuarios y señaló que la medida responde a trabajos de mantenimiento general, en el marco de su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio.

Asimismo, indicó que brindará información a través de sus canales oficiales.

Línea 2 contará con tres vías auxiliares para atender imprevistos

Como parte de su infraestructura operativa, la Línea 2 del Metro de Lima contará con tres terceras vías destinadas al estacionamiento temporal de trenes, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio ante eventuales imprevistos o fallas mecánicas.

Estas vías auxiliares estarán ubicadas en las inmediaciones de las estaciones Óscar Benavides (E-06), Parque Murillo (E-11) y San Juan de Dios (E-19). Cada una tendrá una extensión aproximada de 300 metros y permitirá también el desplazamiento de vehículos auxiliares para el traslado de trenes y la ejecución de trabajos de mantenimiento.