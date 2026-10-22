La presidenta Keiko Fujimori participó en la llegada de la tuneladora a la estación Carmen de la Legua. El proyecto contempla 35 kilómetros y 35 estaciones, pero aún requiere completar trabajos antes de entrar en operación. Foto: Captura TV Perú.
La presidenta Keiko Fujimori participó en la llegada de la tuneladora a la estación Carmen de la Legua. El proyecto contempla 35 kilómetros y 35 estaciones, pero aún requiere completar trabajos antes de entrar en operación. Foto: Captura TV Perú.
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Redacción Gestión
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La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angelo Tangherlini, quien estimó que la inversión total del proyecto es alrededor de US$ 5,350 millones.

La llegada de la máquina representó el cierre de la etapa de perforación de este componente del proyecto. No obstante, este avance no significa que el sistema esté listo para operar, pues aún deben completarse los trabajos pendientes de infraestructura, equipamiento y puesta en servicio.

De acuerdo con el ministro del MTC, se estima que medio de transporte permitirá trasladar a los pasajeros entre Ate y el Callao en aproximadamente 45 minutos.

Durante su intervención, Tangherlini destacó que la llegada de Micaela culminó la perforación de las estaciones del primer metro subterráneo de Lima y Callao. También indicó que el proyecto beneficiaría a aproximadamente 2.5 millones de personas.

“El avance de esta obra tiene una relación directa con la calidad de vida de sus futuros usuarios.[…] Este sistema podrá movilizar a aproximadamente 660 mil pasajeros por día, con una proyección de 1.2 millones de pasajeros diariamente, utilizando para ello 42 trenes y dos patios taller, así como tecnologías que permitirán la operación de los trenes de manera automática sin conductor” indicó el titular del sector Transportes.

Presidenta Fujimori destaca presupuesto para la Línea 2

Por su parte, la mandataria Keiko Fujimori resaltó la importancia de mantener la continuidad de los proyectos de inversión pública.

“Hoy, con el ministro de Economía y con el primer ministro, hemos anunciado una serie de medidas anticíclicas para garantizar el crecimiento económico de nuestro país. [...] habrán 18 mil millones de soles que se utilizarán en presupuestos de inversión. Inversión para seguir trabajando, construyendo casas, proyectos de agua y saneamiento, colegios, postas médicas”

El proyecto busca reducir la congestión vehicular, acortar los desplazamientos y ofrecer un sistema de transporte público eléctrico y automatizado.

El dato

La tuneladora “Micaela”, cuyo rinde homenaje a Micaela Bastidas.

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