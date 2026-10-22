La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la llegada de la tuneladora Micaela a la estación Carmen de la Legua, un hito que marcó la culminación de las excavaciones de todas las estaciones de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angelo Tangherlini, quien estimó que la inversión total del proyecto es alrededor de US$ 5,350 millones.

La llegada de la máquina representó el cierre de la etapa de perforación de este componente del proyecto. No obstante, este avance no significa que el sistema esté listo para operar, pues aún deben completarse los trabajos pendientes de infraestructura, equipamiento y puesta en servicio.

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La infraestructura tendrá una extensión conjunta de 35 kilómetros y 35 estaciones: 27 correspondientes a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4.

De acuerdo con el ministro del MTC, se estima que medio de transporte permitirá trasladar a los pasajeros entre Ate y el Callao en aproximadamente 45 minutos.

Durante su intervención, Tangherlini destacó que la llegada de Micaela culminó la perforación de las estaciones del primer metro subterráneo de Lima y Callao. También indicó que el proyecto beneficiaría a aproximadamente 2.5 millones de personas.

“El avance de esta obra tiene una relación directa con la calidad de vida de sus futuros usuarios.[…] Este sistema podrá movilizar a aproximadamente 660 mil pasajeros por día, con una proyección de 1.2 millones de pasajeros diariamente, utilizando para ello 42 trenes y dos patios taller, así como tecnologías que permitirán la operación de los trenes de manera automática sin conductor” indicó el titular del sector Transportes.

Presidenta Fujimori destaca presupuesto para la Línea 2

Por su parte, la mandataria Keiko Fujimori resaltó la importancia de mantener la continuidad de los proyectos de inversión pública.

En ese contexto, mencionó la aprobación que se dio ayer, en el Congreso, de un crédito suplementario superior a S/ 8,000 millones, el cual indicó incluye gran parte del presupuesto de la Línea 2.

La mandataria también señaló que el Gobierno anunció medidas anticíclicas que contemplaban S/ 18,000 millones para presupuestos de inversión, destinados a proyectos de infraestructura y servicios públicos.

“Hoy, con el ministro de Economía y con el primer ministro, hemos anunciado una serie de medidas anticíclicas para garantizar el crecimiento económico de nuestro país. [...] habrán 18 mil millones de soles que se utilizarán en presupuestos de inversión. Inversión para seguir trabajando, construyendo casas, proyectos de agua y saneamiento, colegios, postas médicas”

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 forman parte de las principales iniciativas de infraestructura de transporte previstas para Lima y Callao.

El proyecto busca reducir la congestión vehicular, acortar los desplazamientos y ofrecer un sistema de transporte público eléctrico y automatizado.

El dato

La tuneladora “Micaela”, cuyo rinde homenaje a Micaela Bastidas.