Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reunirán en Perú. Foto: EFE/ @CancilleriaPeru
Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reunirán en Perú. Foto: EFE/ @CancilleriaPeru
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Redacción Gestión
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, según anunció el Gobierno ecuatoriano mediante un decreto.

designados por sus respectivas instituciones.

Según una fuente de la Cancillería ecuatoriana confirmó que el canciller Roberto Kury ya se encuentra en Lima.

Durante la reunión, que se realizará en el Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería peruana en el centro histórico de Lima,

Por ello, se evalúa el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y luego se aprobarán los nuevos compromisos de trabajo 2026, con

El encuentro presidencial busca fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo.

La Cancillería ecuatoriana destacó que la reunión permitirá evaluar avances, establecer prioridades y coordinar acciones, especialmente en beneficio de las poblaciones fronterizas.

La agenda incluirá seguridad y defensa; comercio, inversiones y turismo; integración fronteriza y conectividad; cooperación social y cultural; y asuntos ambientales, energéticos, mineros y de desarrollo sostenible.

Ecuador dará prioridad a la seguridad, el desarrollo fronterizo, el comercio, la inversión y los proyectos que beneficien directamente a las comunidades de frontera.

Elaborado con información de EFE.

La reunión buscará fortalecer la cooperación en seguridad y definir nuevos compromisos bilaterales. Foto: EFE/ Lenin Nolly
La reunión buscará fortalecer la cooperación en seguridad y definir nuevos compromisos bilaterales. Foto: EFE/ Lenin Nolly

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