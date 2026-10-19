La presidenta Keiko Fujimori y su homólogo Daniel Noboa se reunirán en Perú el martes 20 de octubre, en el marco del XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, según anunció el Gobierno ecuatoriano mediante un decreto.

La comitiva oficial estará conformada por servidores públicos de ambos países, designados por sus respectivas instituciones.

Según una fuente de la Cancillería ecuatoriana confirmó que el canciller Roberto Kury ya se encuentra en Lima. El funcionario participará en la Comisión de Vecindad junto con su homólogo peruano, Carlos Espá.

Durante la reunión, que se realizará en el Palacio de Torre Tagle, la sede de la Cancillería peruana en el centro histórico de Lima, las autoridades de ambos países revisan el trabajo conjunto en la zona de la frontera bilateral sobre temas de seguridad, comercio e integración.

Por ello, se evalúa el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y luego se aprobarán los nuevos compromisos de trabajo 2026, con la participación de autoridades de las regiones de frontera y del sector privado de ambos países.

El encuentro presidencial busca fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación en seguridad, comercio, integración y desarrollo fronterizo.

La Cancillería ecuatoriana destacó que la reunión permitirá evaluar avances, establecer prioridades y coordinar acciones, especialmente en beneficio de las poblaciones fronterizas.

La agenda incluirá seguridad y defensa; comercio, inversiones y turismo; integración fronteriza y conectividad; cooperación social y cultural; y asuntos ambientales, energéticos, mineros y de desarrollo sostenible.

Ecuador dará prioridad a la seguridad, el desarrollo fronterizo, el comercio, la inversión y los proyectos que beneficien directamente a las comunidades de frontera.

Elaborado con información de EFE.