José Barba Caballero y Elmer Schialer Salcedo fueron nombrados embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en Costa Rica y Canadá, respectivamente. Foto: Difusión.
José Barba Caballero y Elmer Schialer Salcedo fueron nombrados embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en Costa Rica y Canadá, respectivamente. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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El Gobierno designó a José Augusto Barba Caballero como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República de Costa Rica.

La designación fue oficializa a través de la publicada esta mañana en el diario Oficial El Peruano.

Elmer José Schialer Salcedo.
Elmer José Schialer Salcedo.

De igual manera su nombramiento se oficializó hoy mediante la . Ambos nombramientos corresponden a cargos de representación oficial del Perú en el exterior.

Los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios representan al Estado peruano ante los países de destino y cumplen funciones diplomáticas en el marco de las relaciones bilaterales.

Las designaciones fueron establecidas mediante las disposiciones correspondientes del Gobierno, que formalizan la representación diplomática nacional en Costa Rica y Canadá.

Además, se dispuso extender las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes para ambos funcionarios.

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