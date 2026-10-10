El Gobierno designó a José Augusto Barba Caballero como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República de Costa Rica.

La designación fue oficializa a través de la Resolución Suprema N° 168-2026-RE publicada esta mañana en el diario Oficial El Peruano.

Asimismo, se nombró al excanciller Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Canadá.

Elmer José Schialer Salcedo.

De igual manera su nombramiento se oficializó hoy mediante la Resolución Suprema Nº 166-2026-RE. Ambos nombramientos corresponden a cargos de representación oficial del Perú en el exterior.

LEA TAMBIÉN: Gobierno declara en proceso de reorganización al Minem por el plazo de hasta 120 días

Los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios representan al Estado peruano ante los países de destino y cumplen funciones diplomáticas en el marco de las relaciones bilaterales.

Las designaciones fueron establecidas mediante las disposiciones correspondientes del Gobierno, que formalizan la representación diplomática nacional en Costa Rica y Canadá.

Además, se dispuso extender las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes para ambos funcionarios.

Ambos documentos llevan la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.