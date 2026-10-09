El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Panamá tras el fuerte sismo registrado este viernes, que provocó daños en edificios y fue sentido en Ciudad de Panamá.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó sus condolencias y formuló sus “sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas”.

Atención a peruanos en Panamá

La Cancillería señaló que realiza un seguimiento de la situación y permanece atenta a los requerimientos de asistencia que puedan presentar los ciudadanos peruanos que se encuentran en Panamá.

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Para recibir orientación o solicitar apoyo, los connacionales pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Panamá mediante los siguientes canales:

Teléfono: +507 6866 2294

Correo electrónico: info@conperpanama.com

El Gobierno del Perú expresa su solidaridad al pueblo y al Gobierno de la República de Panamá, a consecuencia del fuerte sismo ocurrido en la fecha en ese hermano país. En estos momentos difíciles, el Perú formula sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 9, 2026

Sismo activó alerta por posible tsunami

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó inicialmente una magnitud de 8.0 para el terremoto, que posteriormente fue revisada a 7.6. El movimiento telúrico se registró alrededor de las 12:56 p. m., con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro en Pitaloza Arriba, en Panamá, según la información proporcionada.

Tras el evento, el Centro de Alertas de Tsunami emitió una advertencia por una posible amenaza en la costa del océano Pacífico, con potencial impacto en Panamá y Costa Rica.

El sismo se sintió con fuerza en algunas zonas de Ciudad de Panamá. Según constató la agencia EFE, varios edificios ubicados en la antigua área bancaria fueron desalojados de manera preventiva.