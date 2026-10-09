FOTOS DE LA FACHADA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
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Redacción Gestión
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A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó sus condolencias y formuló sus “sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas”.

Atención a peruanos en Panamá

Para recibir orientación o solicitar apoyo, los connacionales pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Panamá mediante los siguientes canales:

  • Teléfono: +507 6866 2294
  • Correo electrónico: info@conperpanama.com

Sismo activó alerta por posible tsunami

Tras el evento, el Centro de Alertas de Tsunami emitió una advertencia por una posible amenaza en la costa del océano Pacífico, con potencial impacto en Panamá y Costa Rica.

El sismo se sintió con fuerza en algunas zonas de Ciudad de Panamá. Según constató la agencia EFE, varios edificios ubicados en la antigua área bancaria fueron desalojados de manera preventiva.

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