Terremoto en Panamá. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS informó preliminarmente de una magnitud de 8.0 pero revisó poco después a 7.6. El epicentro tuvo lugar en Pitaloza Arriba, en Panamá, y ocurrió sobre las 12:56 p. m.  

como constató EFE.

Terremotos de gran magnitud sacuden a Latinoamérica

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7.2 y 7.5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7.4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486,917 personas pertenecientes a 303,934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4,516 los heridos.

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