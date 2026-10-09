Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Tras el sismo, el Centro de Alertas de Tsunami emitió una advertencia por una posible amenaza de tsunami en la costa del océano Pacífico. Este fenómeno se sentiría en Panamá y Costa Rica.

El USGS informó preliminarmente de una magnitud de 8.0 pero revisó poco después a 7.6. El epicentro tuvo lugar en Pitaloza Arriba, en Panamá, y ocurrió sobre las 12:56 p. m.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 10 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama https://t.co/tlY0Y1cegU — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 9, 2026

Terremotos de gran magnitud sacuden a Latinoamérica

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7.2 y 7.5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6,509 muertos, 14,239 viviendas con afectaciones moderadas y 11,001 viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7.4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486,917 personas pertenecientes a 303,934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4,516 los heridos.