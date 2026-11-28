Con poco más de tres años en el mercado peruano, Yango quiere dejar de ser vista solo como una aplicación de taxis. La plataforma, que forma parte de Yango Group, un grupo tecnológico con presencia en más de 35 países y servicios que van desde mapas y navegación hasta delivery, entretenimiento y publicidad digital, llegó a CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba (Cusco), con la intención de traer al Perú otras nuevas líneas de negocio. ¿Cuáles serían las primeras en aterrizar?

Daniel Prado, country manager de Yango en Perú, señaló a Gestión que la operación, presente en Lima, Arequipa y Trujillo, sigue creciendo a doble dígito año tras año, mientras amplía su catálogo de categorías: desde tarifas económicas y opciones enfocadas en el segmento premium hasta el servicio de mototaxi (Tuk Tuk).

“Algo muy importante que queremos hacer, y en eso radica nuestra presencia en el CADE, es quitarnos esa etiqueta de que somos una aplicación solo de movilidad”, comentó.

Daniel Prado, country manager de Yango en Perú.

¿Qué negocios de Yango podrían llegar al Perú?

Prado indicó que el foco seguirá en movilidad, pero que la compañía empezará a dar los primeros pasos para traer al país las líneas de negocio que ya opera en otros mercados. Una de las más avanzadas es el servicio de baterías portátiles compartidas (power banks), que la empresa ya lanzó en Colombia y Bolivia.

El esquema permite que un usuario alquile una batería en uno de los puntos de carga, la use para cargar su celular, laptop o tablet, y la devuelva en otro punto. “La fábrica de power banks es nuestra, en China. Incluso ya hicimos un envío a Latinoamérica y dentro de ese envío están contempladas las unidades para Perú”, detalló.

Lo que falta es el frente comercial: cerrar alianzas que permitan generar densidad de puntos. “Sería ideal conseguir un aliado como Tambo, un aliado masivo donde podamos tener una colocación de muy alto volumen”, explicó el ejecutivo, quien aseguró que hoy no hay un jugador en el mercado peruano que ofrezca este servicio.

Otro negocio en evaluación es el de scooters compartidos, que Yango ya lanzó en tres ciudades de Colombia con unidades desarrolladas por la propia compañía. En Lima, su llegada depende de conversaciones con las autoridades de cada distrito y de la elección de un operador local con experiencia. “Entra dentro del mapa que tenemos para el próximo año”, anotó.

El esquema de Yango Power Banks permite que un usuario alquile una batería en uno de los puntos de carga, la use para cargar su celular, laptop o tablet, y la devuelva en otro punto.

La apuesta de Yango por el segmento corporativo

El ejecutivo identificó tres ejes de crecimiento para 2027. El primero, en movilidad, es seguir desarrollando los programas de flota de sus empresas aliadas, a las que Yango ayuda a conseguir financiamiento para comprar vehículos que luego estas financian a los conductores. El segundo es el negocio corporativo y el tercero, Yango Ads.

En el frente empresarial, los aliados de Yango destinarán más de 1,500 vehículos modelo 2025 y 2026 a atender a clientes corporativos. “Son carros nuevos, que necesitan otro nivel de servicio”, explicó.

La oferta tendrá dos categorías, separadas del servicio de movilidad regular: Estándar, con un precio más asequible y pensada para traslados masivos de colaboradores, y Plus, conformada en su mayoría por camionetas, para servicios que requieren mayor comodidad. La idea, además, es que empresas con sedes en Lima y en provincias puedan tener un solo servicio consolidado.

Mototaxi: la mira en San Juan de Lurigancho

El servicio de mototaxi creció a triple dígito este año, según el ejecutivo, y hoy suma más de 20,000 conductores registrados. De hecho, arrancó operaciones hacia febrero del año pasado en cuatro distritos de Lima: Chorrillos, Comas, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Este año amplió su presencia en el norte de la capital, con Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Puente Piedra.

El reto para 2027 es elevar la penetración en cada uno de esos distritos. “En un distrito como San Juan de Lurigancho, que es el más poblado de Lima, la penetración debe estar por debajo del 10%. Hay un potencial de mercado muy grande por capturar”, sostuvo.

Según Prado, otros jugadores habían probado el servicio en el pasado “de una manera muy tímida” y lo reactivaron cuando Yango empezó a ganar tracción.

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El Niño, tarifas y Yango Cargo

Sobre el alza de los combustibles, el ejecutivo recordó que en febrero y marzo, durante la coyuntura de la crisis de gas natural, Yango otorgó un subsidio a los conductores para compensar el impacto en sus costos y ganancias. Para el próximo año, con el fenómeno El Niño, prevé que podría haber un alza en las tarifas.

En paralelo, la empresa evalúa iniciativas de responsabilidad social en ciudades como Trujillo y en distritos del norte de Lima más expuestos a inundaciones. Como parte de ello, se acercó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para proponer que Yango Cargo, su categoría de carga enfocada principalmente en Lima, sea el transporte oficial de los centros de acopio de ayuda, por ejemplo, hacia el aeropuerto. “Estamos en conversaciones con el ministerio y ha sido muy bien acogido”, dijo.

¿Y nuevas ciudades? El ejecutivo explicó que primero buscarán llevar a Arequipa y Trujillo los aprendizajes de Lima, como explorar el servicio de mototaxi en Trujillo. “Por ahora, para 2027 no va a estar en el radar. Tendríamos que revisar a finales del otro año cómo ha sido el balance en las plazas donde tenemos operación para mirar otros mercados”, concluyó.