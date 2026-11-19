Un pasajero solicita un viaje desde su celular, compara las opciones disponibles y elige un conductor para llegar a su destino. Detrás de esa operación cotidiana existe un mercado que ha ganado espacio en el transporte urbano y en la economía peruana. ¿Cuánto mueve este negocio y qué factores explican su expansión?

Las aplicaciones de movilidad urbana movilizaron un valor bruto de producción (VBP) promedio de S/ 6,100 millones en Perú durante 2025, de acuerdo con un análisis sectorial elaborado por Macroconsult. La estimación, que comprende un rango de entre S/ 5,600 millones y S/ 6,700 millones, refleja la dimensión económica que ha alcanzado este modelo de transporte.

La expansión de este mercado también se observa en el número de personas que ofrecen servicios mediante estas plataformas. Entre 2020 y 2025, la cantidad de conductores pasó de 54,000 a 327,000, mientras que al cierre del último año se registraban 20 aplicaciones operativas en 21 ciudades y 14 regiones del país.

¿Qué impulsa el crecimiento del mercado de movilidad por aplicativo?

El crecimiento del negocio de las apps de movilidad se produce en un contexto de mayor presencia de estas plataformas en la oferta de transporte urbano. Según Macroconsult, el sector representó el 0.5% del PBI nacional y el 12.4% del PBI del transporte terrestre en 2025. Esos porcentajes corresponden al conjunto de servicios de movilidad por aplicativo.

La satisfacción de los usuarios es otro de los indicadores que muestra la evolución de esta alternativa de transporte. Según información de Lima Cómo Vamos recogida en el informe, el 53% de las personas que utilizaron aplicaciones de movilidad manifestó estar satisfecho con el servicio en 2025. El resultado supera al registrado por otros medios considerados en el análisis, como el Metro de Lima (41%), el mototaxi (29%) y el Metropolitano (28%).

Entre los aspectos más valorados en las aplicaciones, figuran la rapidez, mencionada por el 27% de los usuarios; la seguridad, con 24%; la puntualidad, con 15%; y el costo, con 12%. Estos factores ayudan a explicar la preferencia por este tipo de servicios frente a otras alternativas de transporte.

¿Qué factores valoran los usuarios y conductores de estas plataformas?

El estudio de Macroconsult también analiza el comportamiento de los usuarios de inDrive. Entre los pasajeros encuestados, el 47% señaló que eligió la aplicación en su último viaje porque tenía prisa, mientras que el 39% mencionó una mayor comodidad y el 26%, que se desplazaba durante la noche.

Al comparar la plataforma con otras aplicaciones de transporte, los pasajeros destacaron la posibilidad de negociar el precio (59%), las tarifas accesibles (53%) y la opción de elegir al conductor y el vehículo (47%). La facilidad de uso también fue mencionada por el 41% de los consultados.

Desde el lado de los conductores, la flexibilidad de horarios aparece como el principal motivo para elegir inDrive (68%).

El 42% del consumo de los hogares asociado a los ingresos de conductores de inDrive se destina a alimentos, según Macroconsult.

El estudio también identifica que los ingresos obtenidos mediante la plataforma representan, en promedio, el 45% de los ingresos de los hogares de los conductores consultados.

En cuanto a la modalidad de trabajo, el 78% brinda servicios de transporte de pasajeros únicamente mediante aplicaciones, mientras que el 22% combina esta actividad con otras alternativas, como el taxi convencional o el transporte particular.