inDrive buscará ser un aliado logístico para las pymes y testea nuevo servicio que vería la luz en 2027.
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Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

El mercado de apps de movilidad en Perú experimenta un año de consolidación dentro y fuera de Lima. En concreto, un estudio de Ipsos reveló que ocho de cada 10 limeños usan esos aplicativos y seis de cada 10 en regiones ya los incorporó a su rutina diaria en el primer trimestre de 2026. En ese contexto, inDrive cumple ocho años en el mercado local superando los 1,000 millones de pedidos de viajes y afianzando su plataforma como una “super app” que testea dos nuevos negocios y prueba servicios en su hub de Perú para llevarlo a países vecinos, reveló Senya Andreev, director para la Región Andina de inDrive, en entrevista con Gestión.

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