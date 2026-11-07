¿Cómo ha evolucionado la operación en estos ocho años?

Perú sigue siendo un mercado súper prioritario para nosotros, es un hub regional, aquí contratamos a personas que vean no solamente Perú, sino también la región andina. Desde que llegamos en 2018, inDrive ha superado 1,000 millones de acuerdos de viajes. Y lo segundo es que ya operamos en 40 ciudades, casi en todo el país. Además, por tercer año consecutivo, hemos sido la aplicación número uno en términos de descargas en la categoría de transporte.

Este año, ¿el negocio viene bien?

Si hablamos especialmente del tercer trimestre de 2026, hemos crecido 29% en pasajeros activos (que han hecho al menos un viaje mensual). Mientras los conductores, han crecido 27% (aquellos que han hecho al menos un servicio mensualmente). La movilidad sigue siendo un servicio principal, el corazón de nuestro aplicativo, pero también tenemos algunos hitos importantes en la diversificación de nuestro servicio.

En el inicio del 2025, solamente teníamos una categoría estándar. De ahí hemos lanzado Mototaxi, XL, Confort, que también crecieron mucho. Por el momento, Confort está operando en ocho ciudades; mientras XL y Mototaxi en nueve ciudades cada uno. Estas categorías alternativas, en conjunto, han multiplicado casi por cinco su participación en nuestro negocio, básicamente desde el 2025.

Al cierre del 2026, ¿mantendrán las tasas de crecimiento?

No podemos hablar mucho del futuro, pero estamos esperando que el crecimiento siga siendo así.

En el tercer trimestre de 2026, inDrive creció 29% en pasajeros activos (que han hecho al menos un viaje mensual).

Mercado y Ads: el despegue de nuevos negocios

Hace unos meses presentaron las verticales de Mercado (marketplace) y Ads (publicidad), ¿cómo han despegado?

Antes, hay una vertical que súper importante que es delivery (entregas) y se conecta mucho, especialmente con Mercado y luego con Ads. En Entregas, el porcentaje de crecimiento es más o menos el 77%, mucho más rápido que movilidad. Tenemos más de 130,000 pymes activas que usan nuestro servicio de entregas cada mes. Y nuestro objetivo ahí es cómo podemos ayudarlas a crecer su negocio electrónico. Queremos ser el aliado de logística para que las pymes puedan ampliar su negocio electrónico y digital.

Ahí viene otro servicio que conecta mucho con esta visión, es Mercado. Actualmente lo tenemos activo, es una de nuestras apuestas grandes para el desarrollo de la ‘super app’. Por el momento, tenemos este servicio activo en tres ciudades.

¿Dónde opera Mercado?

Arequipa, Lima y Trujillo, pero estamos en una fase de experimentación, estamos evaluando algunas herramientas técnicas, lanzando, testeando, etc., pero tenemos primeras señales muy buenas. Hasta la fecha, tenemos 32,000 publicaciones, principalmente, de las pequeñas y medianas empresas. El servicio es 100% gratuito y para el futuro planeamos tener algunas nuevas funciones que son súper interesantes para las pymes. Por ejemplo, la integración de nuestro delivery en Mercado, para que los servicios se complementen, se vinculen.

Sigue siendo una etapa de testeo, pero esperamos que en 2027, cuando ya tengamos más o menos lecciones de esta etapa, pensemos en la expansión a otros mercados.

En tanto, ¿cómo va Ads?

Es nuestra primera oferta a los clientes corporativos, y básicamente estamos ofreciendo a ellos acceso a nuestra audiencia, que es muy grande aquí en el país. Ya está activo no solamente en Perú, sino también en 24 otros países de nuestra red. En términos de anunciantes, tenemos, por el momento, más de 2,000 anunciantes activos mensualmente a nivel global.

Senya Andreev, director para la Región Andina de inDrive, reveló que contemplan la integración del servicio de delivery con su marketplace Mercado. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

Super app: Money apunta a pymes y asoman dos nuevos servicios

En la vertical Money (financiamiento), estaban testeando nuevos proyectos, ¿cómo va eso?

Vemos los servicios financieros como un segmento con un potencial enorme en el país. Empezamos con los préstamos para conductores porque están muy cerca de nuestro negocio. Y hemos visto que a través de este servicio podemos impactar a la sociedad positivamente porque estamos cambiando la inclusión financiera en el país y Latinoamérica.

Pero también estamos pensando y explorando otros segmentos en cuáles podemos trabajar. Uno de estos segmentos son las pymes porque ya tenemos mercado, ya tenemos entregas que hacen con nosotros. Nuestra audiencia de pymes usa los servicios. Así que la expansión lógica para nosotros puede ser hacia esta dirección. Estamos también invitando a todos los servicios financieros, a los bancos, para trabajar juntos porque ahí sí podemos buscar sinergias.

¿Ya han tenido acercamientos con bancos?

En algunos países tuvimos acercamientos con instituciones financieras para hablar cómo podemos profundizar en estos servicios que ahora ofrecemos para otros segmentos. (En Perú) estamos en proceso y estamos súper abiertos a hablar con todas las principales instituciones el próximo año.

En suma, ¿ya cuantas verticales o negocios tiene la super app?

Tenemos Movilidad, Entregas, Intercity, Money, Mercado, Ads, Fleet, y hay otros más que estamos también explorando. Por lo pronto son siete oficiales.

Precisamente, había la expectativa de sumar más verticales, ¿llegarán para el 2027?

Tenemos al menos un par de verticales donde estamos explorando, investigando cosas. El lanzamiento sí va, en 2027.

¿Hoy están en prueba?

Tenemos unos testeos, por ejemplo, en delivery de comida. Es importante mencionar que es un experimento y está activo para parte de nuestra audiencia y solamente en Lima. Y ahí experimentamos con muchas cosas, con modelos, con propuestas para dar el mejor valor a nuestros usuarios actuales. No tenemos una fecha exacta de lanzamiento oficial, pero es algo en que trabajamos mucho ahora y tenemos unos experimentos frecuentes.

inDrive prueba servicio de delivery de comida para su potencial presentación en 2027.

Movilidad: el espacio en provincias y vehículos eléctricos

Solo en la vertical de movilidad, ¿qué oportunidad ven todavía?

Todas categorías de movilidad ya están no solamente en Lima, por ejemplo, ya están en ocho o nueve ciudades. En adelante, si pensamos en 2027 y más adelante, movilidad como tal va a seguir creciendo, pero en unos ritmos un poco más moderados, porque ya es una industria más madura, pero todavía vemos mucha oportunidad en crecer en Perú, especialmente en otras categorías, no solamente en el estándar, sino también en Confort, en Mototaxi y tal vez en otras categorías que podemos avanzar en el futuro.

A nivel de provincias, el próximo año, ¿dónde es que van a trabajar un poco más?

Tenemos presencia en 40 ciudades, mucho más el estándar de la industria, siempre hemos sido enfocados en Arequipa, en Trujillo, en Piura, en Chiclayo, estas ciudades que tienen participación grande. Queremos dar un poco más de enfoque en las ciudades más pequeñas, como Tacna, por ejemplo, o como Cajamarca. Cusco también es una ciudad interesante que está creciendo en una manera exponencial. Entonces, nunca paramos de enfocarnos en estas ciudades.

Con esta presencia amplia, ¿también están más expuestos al impacto del fenómeno El Niño?

El Niño no es un fenómeno que solamente impacta a Perú, también impacta a otros países que tenemos en la región, como Ecuador o Colombia. En todas las ciudades impactadas tenemos más o menos el mismo patrón. Hay unas lluvias fuertes, inundaciones. De nuestro lado, estamos preparados a lanzar algunas campañas puntuales para ayudar a los conductores principalmente. Y también tenemos algunas discusiones con el Gobierno para ver cómo podemos ayudarles. El impacto va a ser mucho más en ciudades como Piura, Paita o Trujillo, pero al nivel de Lima y el sur es un poco menos impacto.

En tanto, estaban impulsando alianzas para facilitar flotas a conductores, ¿cómo va eso?

Hemos fortalecido nuestra red de aliados. Ahora contamos con siete aliados principales aquí en Perú. Con más de 2,900 carros activos a través de estos partners de flotas y solamente estos carros están dando más de 500,000 viajes mensualmente. Otro rubro que a mí me interesa mucho es también la electromovilidad. Hemos explorado muchas opciones para entrar en electromovilidad y tenemos algunas discusiones avanzadas en este rubro, pero ahí el reto sigue siendo la infraestructura de cargadores.

Queremos dar un poco más de enfoque en las ciudades más pequeñas, como Tacna, por ejemplo, o como Cajamarca, indicó Senya Andreev, director para la Región Andina de inDrive. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Para la empresa, Lima operaría como hub de la región Andina, ¿vienen probando aquí algunos negocios para otros países?

Sí, por ejemplo, algunos de los servicios como Mercado, el único país donde lo hemos lanzado es Perú y de ahí veremos oportunidad y potencial de avanzar en otros países de la región, de Latinoamérica, de todo el mundo. Tenemos muchos aprendizajes, por ejemplo, en flotas que también estamos compartiendo con otros mercados.

Para terminar, ¿cómo ven este servicio de movilidad en moto lineal que apareció en el mercado?

Por el momento, este servicio es prohibido en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), así que nosotros estamos haciendo todo posible para que esto no pase dentro de nuestra app, aunque también demuestra que hay demanda para más modos de movilidad. Y por esto estamos diversificando nuestro portafolio con el mototaxi y otras categorías.