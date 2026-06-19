El Día del Padre volvería a generar un fuerte movimiento de personas en Lima. La demanda de viajes en la capital, de acuerdo con estimaciones elaboradas por Cabify a partir del comportamiento registrado en años anteriores, crecería 110% frente a un domingo regular, impulsada por reuniones familiares, almuerzos y actividades de entretenimiento.
Entre los distritos que registrarían los mayores incrementos destacan Miraflores, donde la demanda de movilidad aumentaría hasta 230%; San Isidro, con un crecimiento de 190%; y San Martín de Porres, con un avance de 170%. También figuran Santiago de Surco y San Borja, con incrementos estimados de 150% y 120%, respectivamente.
Según la empresa de movilidad, estos resultados estarían vinculados a la concentración de restaurantes, centros comerciales y zonas residenciales donde suelen desarrollarse reuniones familiares durante esta fecha.
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La actividad comenzaría a intensificarse desde las primeras horas de la mañana. Hacia las 11:00 a.m., los viajes podrían duplicar los niveles habituales de la ciudad, mientras que el principal pico se produciría alrededor de la 1:00 p.m., coincidiendo con el horario de almuerzo. En ese momento, la demanda podría alcanzar un crecimiento de hasta 220% frente a una jornada dominical promedio.
RESTAURANTES Y CENTROS COMERCIALES CONCENTRARÍAN VIAJES
Los restaurantes y centros comerciales concentrarían una parte importante de los viajes realizados durante la fecha. De acuerdo con las proyecciones, la demanda hacia estos establecimientos podría crecer hasta 150% frente a un domingo regular. Además de las celebraciones familiares, la compañía prevé que algunos usuarios aprovechen la jornada para seguir actividades vinculadas al fútbol y otras opciones de entretenimiento.
El mayor flujo de desplazamientos también tendría impacto en el tránsito de la ciudad. Según las estimaciones de Cabify, los tiempos de viaje podrían ser hasta 25% más lentos durante las horas de mayor congestión, especialmente en los principales corredores comerciales y gastronómicos de la capital.
La empresa recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado ante el incremento esperado de viajes durante el domingo.
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