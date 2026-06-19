Miraflores lideraría el incremento de demanda de movilidad por el Día del Padre, con un crecimiento estimado de hasta 230% frente a un domingo regular. (Foto: Referencial/Pixabay)
Miraflores lideraría el incremento de demanda de movilidad por el Día del Padre, con un crecimiento estimado de hasta 230% frente a un domingo regular. (Foto: Referencial/Pixabay)
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Redacción Gestión
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El volvería a generar un fuerte movimiento de personas en Lima. La demanda de viajes en la capital, de acuerdo con estimaciones elaboradas por a partir del comportamiento registrado en años anteriores, crecería 110% frente a un domingo regular, impulsada por reuniones familiares, almuerzos y actividades de entretenimiento.

Entre los distritos que registrarían los mayores incrementos destacan , donde la demanda de movilidad aumentaría hasta 230%; , con un crecimiento de 190%; y , con un avance de 170%. También figuran Santiago de Surco y San Borja, con incrementos estimados de 150% y 120%, respectivamente.

Según la empresa de movilidad, estos resultados estarían vinculados a la concentración de , y donde suelen desarrollarse reuniones familiares durante esta fecha.

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La actividad comenzaría a intensificarse desde las primeras horas de la mañana. Hacia las 11:00 a.m., los viajes podrían duplicar los niveles habituales de la ciudad, mientras que el principal pico se produciría alrededor de la 1:00 p.m., coincidiendo con el horario de almuerzo. En ese momento, la demanda podría alcanzar un crecimiento de hasta 220% frente a una jornada dominical promedio.

RESTAURANTES Y CENTROS COMERCIALES CONCENTRARÍAN VIAJES

Los y centros comerciales concentrarían una parte importante de los viajes realizados durante la fecha. De acuerdo con las proyecciones, la demanda hacia estos establecimientos podría crecer hasta 150% frente a un domingo regular. Además de las celebraciones familiares, la compañía prevé que algunos usuarios aprovechen la jornada para seguir actividades vinculadas al fútbol y otras opciones de entretenimiento.

La demanda total de viajes en Lima crecería 110% durante el Día del Padre, según proyecciones de Cabify basadas en el comportamiento de años anteriores. (Foto: Magnific / Imagen referencial)
La demanda total de viajes en Lima crecería 110% durante el Día del Padre, según proyecciones de Cabify basadas en el comportamiento de años anteriores. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

El mayor flujo de desplazamientos también tendría impacto en el tránsito de la ciudad. Según las estimaciones de Cabify, los tiempos de viaje podrían ser hasta 25% más lentos durante las horas de mayor congestión, especialmente en los principales corredores comerciales y gastronómicos de la capital.

La empresa recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado ante el incremento esperado de viajes durante el domingo.

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