El Día del Padre se ha consolidado como una de las fechas de mayor reunión familiar en el Perú, impulsada por encuentros en casa alrededor de la comida y actividades compartidas. Este año, la celebración coincide además con una intensa programación futbolística, lo que podría incentivar aún más las reuniones domésticas.

De acuerdo con un informe de Worldpanel by Numerator, el 83% de los peruanos planea seguir los partidos del campeonato de 2026 desde sus hogares , reflejando la preferencia por compartir estos eventos junto a familiares y amigos.

Este comportamiento también tiene impacto en los servicios de movilidad y reparto. Según datos de DiDi, durante el Día del Padre de 2025 las solicitudes de viaje realizadas a través de su aplicación crecieron 4.71% en comparación con el domingo previo.

En paralelo, la compañía reportó un incremento en las órdenes completadas respecto a la semana anterior. Entre las categorías de alimentos más demandadas destacaron las alitas, el sushi y la comida rápida, que en conjunto representaron el 57% de los pedidos registrados durante esa jornada.

Douglas Quesada, gerente de Comunicaciones de DiDi, señaló que estas fechas generan una mayor actividad vinculada a desplazamientos, envíos y pedidos de comida, debido a las reuniones familiares y encuentros entre amigos que suelen organizarse para la celebración.

En esa misma línea, y para quienes buscan organizar este día con menos afán, Quesada compartió algunas acciones simples que pueden ayudar a que la celebración fluya con mayor facilidad:

1. Compartir aunque la distancia lo impida

Cuando no es posible reunirse físicamente, enviar una comida puede convertirse en un gesto significativo. Desde un almuerzo familiar hasta el postre favorito de papá, puede ser una forma simple de estar presente incluso cuando la distancia no permite celebrar juntos.

2. Convertir la sala en un estadio

Entre partidos, reuniones familiares y momentos para compartir, la sala de la casa puede convertirse en el escenario perfecto para celebrar a papá. Preparar una tarde de fútbol acompañada de piqueos, snacks o la comida favorita de papá puede ser una forma sencilla de complementar la celebración sin salir de casa.

3. Simplificar los desplazamientos del día

Entre reuniones familiares, compromisos personales y una jornada con alta actividad, planear los traslados con anticipación puede ayudar a aprovechar mejor el tiempo y enfocarse en compartir con la familia o seres queridos.