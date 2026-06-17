La CCL estimó que el ticket promedio para el Día del Padre se sitúe entre S/ 150 y S/ 220 por persona. (Foto: Mag / Freepik)
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Paolo Rojas
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La celebración del Día del Padre no solo representa una oportunidad para homenajear a los progenitores, sino que se ha​ convertido en una de las campañas comerciales más importantes del año, en donde diferentes sectores registran un incremento en sus ventas por la mayor demanda de regalos y experiencias familiares.

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