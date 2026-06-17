La Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta una campaña con resultados positivos, con un crecimiento en ventas de entre 3% y 5%. Este resultado es impulsado principalmente por la Copa Mundial 2026, así como estrategias promocionales y facilidades de financiamiento que ayudarán a dinamizar el consumo.

Asimismo, el gremio estimó que el ticket promedio se sitúe entre S/ 150 y S/ 220 por persona, cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando superó los S/ 250.

Leslie Passlacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL, explicó que, si bien las proyecciones son favorables, existe cierta cautela entre los consumidores debido al contexto político, un factor que suele influir temporalmente en las decisiones de gasto.

Ventas se elevan a doble dígito

Shadia Aboudayeh, gerente retail de Creditex, que maneja marcas como Mbö y Norman & Taylor, comentó que esta campaña suele representar un marcado incremento en la ventas.

“El Día del Padre es una de nuestras campañas más importantes del año. La semana de la celebración representa un incremento de alrededor del 80% en ventas respecto al promedio de las semanas anteriores de la temporada”, señaló.

Por su parte, Martín Valderrama, country manager de Fossil para Perú, coincidió en que se trata de una de las fechas cruciales del año, sobre todo para marcas de accesorios y relojería, ya que el segmento de regalos para hombres se dinamiza drásticamente.

“Para marcas de accesorios de gama media-alta, la campaña del Día del Padre puede representar entre el 15% y el 25% de las ventas totales del segundo trimestre (Q2)”, apuntó.

Incluso, en los canales digitales y tiendas departamentales, las categorías masculinas experimentan repuntes que van desde un 30% hasta un 50% en comparación con un mes operativo normal (sin festividades), añadió Valderrama.

Para María Ludmar Valdarrago Figueroa, directora de Marketing, eCom y D2C Victorinox Latinoamérica, esta fecha también representa uno de los picos comerciales más importantes.

“Proyectamos un crecimiento estimado de 15% en nuestro canal retail y 25% en e-commerce”, sostuvo.

Andrea Cabanillas, gerente comercial de Renzo Costa, comentó que se trata de una de las campañas comerciales más importantes para la marca y genera un incremento significativo en la demanda de sus categorías masculinas.

“Para esta campaña proyectamos un crecimiento de entre 12% y 15%, impulsado por una mayor búsqueda de regalos con valor agregado y una oferta más amplia en nuestras principales categorías”, añadió.

Tecnología lidera preferencia

De acuerdo con la CCL, entre las categorías con mayor demanda para el Día del Padre, destacan tecnología y electrodomésticos, especialmente televisores y equipos de sonido.

Al respecto, Karen Paz Soldán, Xiaomi Store retail manager, comentó que, más allá de los smartphones, en esta campaña también se impulsan fuertemente productos como tablets, televisores, wearables, dispositivos para el hogar inteligente y soluciones de cuidado personal.

“Esta campaña representa alrededor del 35% de las ventas totales de junio, impulsada principalmente por categorías como smartphones, televisores, tablets y dispositivos del ecosistema inteligente”, comentó.

La ejecutiva señaló que los smartphones continúan siendo la principal opción de regalo debido a su utilidad y relevancia en el día a día. No obstante, se observa un creciente interés por categorías complementarias que enriquecen la experiencia tecnológica del usuario como televisores, tablets y relojes inteligentes.

Actualmente, “el ticket promedio en nuestras tiendas propias se ubica alrededor de los S/ 640. En comparación con el año pasado, hemos observado un incremento aproximado del 20%, impulsado por una mayor participación de dispositivos premium y por el interés de los consumidores en adquirir soluciones tecnológicas más completas”, detalló.

La TV A Pro 75'' es parte de la oferta de la línea de televisores inteligentes de Xiaomi. (Foto: Xiaomi)

Moda, entre lo tradicional y confort

Fernando Cubas, gerente comercial de Grupo Yes, indicó que las categorías con mayor demanda durante esta campaña suelen ser polos, camisas, zapatillas y accesorios, ya que combinan practicidad con un fuerte componente aspiracional como opción de regalo.

En ese marco, refirió que el ticket promedio durante la campaña del Día del Padre se sitúa alrededor de los US$ 500, reflejando una combinación de compras de regalo y adquisiciones de mayor valor dentro de sus principales marcas, que son Hugo, Boss, Montblanc, Boggi Milano, Pal Zileri, Adolfo Domínguez, Lloyd Germany y GEOX.

El ejecutivo mencionó que esta fecha es la segunda más importante del año para sus marcas, solo por detrás de la temporada navideña. La firma proyecta un crecimiento a doble dígito en ventas respecto a la campaña del año anterior.

“Nuestra preparación para esta campaña se basa en tres frentes estratégicos: una planificación de inventario altamente precisa, experiencia de compra y campañas de CRM y marketing digital segmentadas”, agregó Cubas.

Las categorías con mayor demanda durante esta campaña suelen ser polos, camisas, zapatillas y accesorios, ya que combinan practicidad con un fuerte componente aspiracional como opción de regalo. (Foto: Boss)

Por su lado, Shadia Aboudayeh, gerente retail de Creditex, detalló que para estas fechas refuerzan el surtido en las prendas más solicitadas, como camisas, pantalones y polos; en una amplia gama de tallas, colores y entalles.

“La camisa es, sin discusión, nuestra prenda estrella y el regalo por excelencia del Día del Padre. Además, es una fecha en la que el cliente busca armar un regalo completo, de pies a cabeza, por lo que la camisa se acompaña de pantalones, polos y otras prendas que ayudan a conformar el look ideal”, anotó.

Dicho esto, el ticket promedio de la firma durante esta campaña ronda los S/ 350, señaló Aboudayeh.

La camisa es, sin discusión, nuestra prenda estrella y el regalo por excelencia del Día del Padre. (Foto: Norman & Taylor)

Andrea Cabanillas, gerente comercial de Renzo Costa, refirió que usualmente se observa una aceleración importante en las ventas de productos asociados al regalo como billeteras, correas y morrales.

Sin embargo, “en los últimos dos años también hemos visto una evolución en las preferencias de compra, con una mayor participación de productos de ticket más alto como mochilas y maletines, lo que contribuye al crecimiento de las ventas”, dijo.

La ejecutiva manifestó que las billeteras continúan siendo la categoría más representativa durante el Día del Padre, seguidas por morrales, correas, mochilas y maletines. Además, “estamos observando una muy buena acogida de categorías en crecimiento como neceseres y calzado, que amplían las alternativas de regalo para diferentes estilos y presupuestos”, agregó.

Regalos “más premium”

Martín Valderrama, country manager de Fossil para Perú, comentó entre los artículos más buscados para esta temporada están los relojes de líneas clásicas como Neutra, Townsman, Everett y Machine. “Son los reyes indiscutibles de la temporada y la opción segura para papás con un estilo corporativo o casual-elegante”, detalló.

Después, vienen los relojes de acero y estilo “Diver”, muy demandados para papás más jóvenes o de estilo deportivo; y los relojes automáticos, para aquellos que buscan un regalo más premium.

Respecto al gasto promedio, Valderrama dijo que este varía según el canal de compra, pero se mantiene en rangos muy estables dentro del mercado de lujo accesible.

“En tiendas físicas/outlets el ticket suele ser de entre US$ 120 y US$ 150. Suele ser la compra de un reloj de gama media con una promoción aplicada o un set de reloj más pulsera”, mencionó.

“Mientras que en el canal e-commerce el gasto promedio suele oscilar entre US$ 140 y US$ 180. Aquí el gasto suele subir ligeramente debido a que el usuario añade complementos (billeteras, estuches) o adquiere modelos automáticos de mayor valor”, explicó.

Relojes Fossil. (Foto: Fossil)

Por su lado, María Ludmar Valdarrago Figueroa, directora de Marketing, eCom y D2C Victorinox Latinoamérica, comentó que durante la campaña del Día del Padre, la navaja suiza sigue siendo uno de los regalos más representativos, altamente valorada por su multifuncionalidad y legado. A ello se suman las líneas de billeteras y tarjeteros, agregó.

“En un segmento de mayor ticket, la categoría de relojes mantiene un desempeño sólido, en particular, nuestra nueva colección Concept One Solar. El ticket promedio varía según categoría, pero se mantiene alineado a un portafolio premium, con una mayor concentración de ventas en productos de gama media-alta durante esta campaña”, manifestó.

La firma proyecta un crecimiento de ventas alrededor de 15% en su canal retail y 25% en e-commerce, impulsado por una mayor planificación anticipada de compra y el fortalecimiento de sus canales digitales.

Navaja suiza. (Foto: Victorinox)

¿Joyas para padres?

Virginie Dubray, directora de marketing de Pandora Latam, contó que para esta campaña, la marca cuenta con colecciones inspiradas en historias y pasiones que conectan con distintas generaciones. Entre ellas destacan propuestas como Toy Story, que apela a la nostalgia y los recuerdos compartidos, y World Cup, una colección ideal para los padres aficionados al fútbol y al deporte.

“El Día del Padre es una de las campañas comerciales más importantes del primer semestre para la firma. Si bien tradicionalmente el Día de la Madre y Navidad continúan siendo las fechas con mayor dinamismo para la categoría, en los últimos años hemos observado un crecimiento sostenido del interés por adquirir regalos para los padres”, destacó.

En cuánto al ticket promedio par la campaña del Día del Padre, Dubray mencionó que este suele mantenerse alineado con otras temporadas comerciales relevantes para la marca, entre S/ 350 y S/ 400.

Sin embargo, “en los últimos años hemos observado una creciente preferencia por piezas de mayor valor. Entre los productos más demandados destacan las pulseras de cuero y plata, los collares con diseños minimalistas, los anillos y determinados charms con significados asociados a la familia, los valores personales o las aficiones”, mencionó.

Virginie Dubray, directora de marketing de Pandora Latam, contó que para esta campaña, la marca cuenta con colecciones inspiradas en historias y pasiones que conectan con distintas generaciones. (Foto: Pandora)

Las categorías clave en el sector retail

Rodrigo Calmet, gerente de Estrategia y Planeamiento de Mercado Libre Perú, comentó que, este año en particular, el Día del Padre cobra una relevancia comercial superior debido a la coyuntura del Mundial.

De acuerdo con las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se espera que la campaña general a nivel nacional supere los S/ 4,200 millones en ventas en el sector retail.

Las búsquedas y preferencias se están concentrando fuertemente en tres verticales macro: electrónica, moda y hogar.

“Dentro de electrónica, vemos un protagonismo indiscutible en la demanda de pantallas de gran formato, de 50 a 65 pulgadas, proyectores versátiles y sistemas de audio integrados como Dolby. Asimismo, en la categoría de moda destaca el dinamismo por indumentaria deportiva oficial y camisetas de fútbol; mientras que en hogar, los artículos de terraza y parrilla, como las cajas chinas familiares, se consolidan para acompañar las reuniones grupales”, resaltó Calmet.

Por su parte, Harumi Momiy Jimenez, gerente de negocios e-commerce en Ripley Perú, mencionó que las categorías con mayor interés para esta fecha son tecnología, moda masculina, deportes, perfumes y artículos para el hogar, aunque la demanda suele diversificarse según las preferencias de los clientes.

“El canal online tiene un rol estratégico dentro de nuestra propuesta omnicanal. El canal funciona como una importante vitrina para nuestros clientes, permitiéndoles descubrir productos, comparar alternativas y acceder a una experiencia de compra integrada con nuestras tiendas físicas”, detalló.

Jimenez comentó que, si bien la ocasión gira en torno a los padres, la decisión de compra suele involucrar a toda la familia, lo que amplía las oportunidades de consumo más allá del regalo tradicional. “Por ello, buscamos ofrecer alternativas que respondan a distintas necesidades y momentos de compra”, concluyó.

Andrea Cabanillas, gerente comercial de Renzo Costa, dijo que se trata de una de las campañas comerciales más importantes para la marca y genera un incremento significativo en la demanda de sus categorías masculinas.

“Para esta campaña proyectamos un crecimiento de entre 12% y 15%, impulsado por una mayor búsqueda de regalos con valor agregado y una oferta más amplia en nuestras principales categorías”, añadió.