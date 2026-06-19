Cada vez más consumidores optan por regalar servicios de cuidado personal y bienestar masculino en lugar de productos tradicionales. (Foto: Archivo)
Cada vez más consumidores optan por regalar servicios de cuidado personal y bienestar masculino en lugar de productos tradicionales. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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El Día del Padre suele estar asociado a categorías como ropa, perfumes o tecnología. Sin embargo, un actor menos evidente comienza a beneficiarse de la campaña. Las barberías empiezan a ganar terreno en una campaña donde el consumidor parece valorar cada vez más algo que no se puede envolver ni colocar en una tradicional caja de regalo.

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