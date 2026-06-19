Detrás de ese fenómeno hay una tendencia que las barberías observan con cada vez más claridad: los consumidores no solo buscan arreglarse para la fecha, sino también regalar experiencias vinculadas al cuidado personal. Esto ha convertido al Día del Padre en una de las campañas más importantes para el sector.

Christian Manchego, fundador de Londres Barbería, señala que la fecha tiene un impacto directo en las ventas de la cadena. “Para el Día del Padre esperamos una venta aproximada de 50% mayor. Los papás quieren estar bien arreglados para la fecha, los hijos van con los padres y los mismos papás reciben estas tarjetas de regalo que luego pueden utilizar en el local”, comentó a Gestión.

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Del corte de cabello a las experiencias

Uno de los principales cambios que observan las barberías es la evolución del regalo. Si hace algunos años los obsequios tradicionales dominaban la fecha, hoy ganan terreno las experiencias asociadas al bienestar y al cuidado personal masculino.

Para Luis Ángel Pérez, conocido como “El Turco” y fundador de la cadena de barberías El Turco, parte de este fenómeno responde a que las opciones de regalo para los hombres siguen siendo limitadas. “Es difícil ver qué regalarle a un hombre. Entonces regalarle una experiencia resulta más simpático para las esposas, novias o incluso empresas”, comentó a Gestión.

“Ahora nos buscan para poder regalar experiencia. Regalar un corte de cabello, una asesoría, limpieza facial o arreglo de barba. No quieren regalar solamente un servicio, sino una experiencia”, explicó Manchego. En el caso de Londres Barbería, su propuesta para el Día del Padre incluye gift cards que combinan corte de cabello, arreglo de barba y limpieza facial.

La cadena Londres Barbería identifica al Día del Padre como una de sus campañas más importantes del año, junto con San Valentín y las celebraciones de fin de año. (Foto: Londres Barbería)

Jean Soto, barbero con más de 15 años de experiencia y fundador de Jean Soto Male Grooming Experience, coincide en que la demanda ya no se concentra únicamente en el servicio básico.

“Normalmente en estas fechas el hombre suele estar predispuesto a adquirir un servicio más completo, en el cual se le pueda hacer procedimientos de cortes, afeitados, limpieza de ceja, depilación de vellos de la nariz, de la oreja y limpiezas faciales”, indicó a Gestión.

La tendencia también alcanza a los productos para el cuidado masculino. Soto afirma que durante esta temporada aumenta la venta de packs de shampoos, ceras para el cabello, aceites para barba y tarjetas de regalo adquiridas por parejas, familiares e incluso amigos.

En el caso de El Turco, la mayor demanda se concentra en cofres de regalo, productos para la barba y el cabello, así como tarjetas que permiten acceder posteriormente a los servicios de la cadena. “La venta de productos y experiencias sube entre 40% y 50% en esta época”, sostuvo Pérez.

El Turco tiene 14 locales en Lima y en julio inaugura una nueva sede. (Foto: El Turco)

Una generación más enfocada en la imagen

Detrás del crecimiento de la campaña aparece otro fenómeno: una mayor preocupación de los hombres por su apariencia personal. Para Soto, las nuevas generaciones de padres tienen una relación distinta con el cuidado de su imagen frente a la que existía años atrás.

“En esta generación, donde las personas están expuestas a una foto, una historia o un selfie en cualquier momento, suele haber más demanda o la gente suele estar más enfocada en su look. Esta generación de padres de hoy en día está mucho más expuesta a invertir en su imagen”, afirmó.

“El Turco” considera que este cambio también está vinculado a la transformación que ha experimentado la industria de las barberías en los últimos años.

“Antes el hombre iba a cortarse el cabello por necesidad. Nosotros aparecimos como un sitio de hombres para hombres, donde vas, escuchas música, te relajas. Termina siendo un espacio de relax más que un sitio donde vas específicamente a cortarte el cabello”, explicó.

Soto atribuye esta tendencia a una mayor exposición en redes sociales y a los diversos compromisos familiares, escolares y laborales que suelen acompañar la celebración del Día del Padre.

El cambio también se refleja en el perfil de los clientes que visitan las barberías. “Antes teníamos quizás un 60% o 70% de público adulto. Ahora desde los 18 años, e incluso menos, son jóvenes que están yendo a las barberías con bastante frecuencia”, comentó Manchego.

Para Jean Soto, la creciente exposición en redes sociales y eventos familiares ha impulsado una mayor preocupación de los hombres por su imagen personal. Eso se ve reflejado en la afluencia de su local en Miraflores. (Foto: Jean Soto)

El efecto en las reservas y el ticket promedio

El impacto del Día del Padre no se limita a una mayor cantidad de clientes. También modifica la dinámica comercial de las barberías. Soto explica que muchos usuarios habituales ya identifican la fecha como una temporada de alta demanda. “Muchos de ellos reservan con una semana hasta dos semanas de anticipación para llegar a la fecha ideal ordenados y presentables”, señaló.

En Londres Barbería, por ejemplo, el incremento de reservas acelera la ocupación de las agendas, aunque no necesariamente obliga a contratar personal adicional. “Como trabajamos con reserva, la agenda se llena con mayor rapidez”, mencionó Manchego.

El efecto también se refleja en el gasto por cliente. “Para el Día del Padre el ticket promedio se incrementa de S/50 u S/80 a S/120 o S/150, en gran parte porque vendemos las experiencias que incluyen limpieza facial”, aseguró el ejecutivo de Londres Barbería.

Soto coincide en que el desembolso por visita suele incrementarse. “Si regularmente se hace un servicio básico o de corte de cabello, en estas fechas suelen optar por un servicio completo y alguna compra de producto”, resaltó.

Una campaña que ya mueve la aguja

Soto considera que el Día del Padre ha ganado importancia para el sector, aunque aún no alcanza el nivel de otras campañas del calendario. “Si bien al día de hoy hay un poco más de importancia en el Día del Padre, aún no llega a estar al nivel de fechas como Navidad y Año Nuevo, donde la mayoría de hombres sí vienen a cortarse y atenderse con mucho más frecuencia”, precisó.

Sin embargo, para Londres Barbería, el Día del Padre ya forma parte del grupo de campañas clave del año. Manchego la ubica junto a San Valentín y las celebraciones de fin de año entre las temporadas que generan un comportamiento distinto del consumidor.

Desde la perspectiva de El Turco, la dinámica guarda ciertas similitudes con campañas como San Valentín, donde los servicios también suelen ser adquiridos por terceros como regalo. “No hay muchas opciones en el mercado para regalar a los hombres. Entonces una experiencia de barbería termina siendo una alternativa atractiva”, señaló Rojas.

Parte de ese dinamismo responde a que la celebración involucra cada vez más a toda la familia. Padres, hijos, esposas e hijas participan en la experiencia, ya sea acompañando la visita o regalando servicios para la ocasión. “Lo que nos agrada es que vienen papás, hijos y hasta esposas. Se vuelve un lugar para compartir, para pasarla bonito y para engreír al papá en su día”, comentó Manchego.

Para Soto, muchos clientes han dejado de ver una visita a la barbería como un gasto ocasional y la consideran cada vez más una inversión en su imagen. Pérez, por su parte, asegura que el fenómeno también refleja una transformación más amplia del sector, donde la barbería ha dejado de ser únicamente un servicio funcional para convertirse en un espacio de experiencia y bienestar masculino.

Para los negocios del rubro, ese cambio ayuda a explicar por qué el Día del Padre gana relevancia dentro de su calendario comercial.