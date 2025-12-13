La campaña navideña es uno de los momentos más esperados del año para los pequeños negocios, pero también uno de los más demandantes. El aumento de la demanda, los plazos ajustados y la necesidad de destacarse frente a la competencia hacen que la preparación sea crucial.

En ese contexto, Alicorp, a través de su programa Aliados de tu Desarrollo, ofrece cinco recomendaciones clave para ayudar a los emprendedores peruanos a maximizar sus oportunidades durante esta temporada festiva:

Planificar con anticipación para responder a la alta demanda. Una planificación adecuada es fundamental para aprovechar la campaña navideña sin comprometer la operación del negocio. Definir con anticipación qué productos se ofrecerán, cuántos insumos serán necesarios y cómo se organizará el trabajo permite evitar quiebres de stock, retrasos en la entrega o sobrecostos de último momento. Por ejemplo, muchas panaderías artesanales empiezan a producir panetones semanas antes de Navidad, ajustando turnos y asegurando ingredientes clave para cumplir con pedidos grandes sin afectar la calidad. Adaptar la oferta al espíritu navideño y a nuevas oportunidades de consumo. Durante esta temporada, los consumidores buscan opciones pensadas para compartir, regalar o facilitar las celebraciones familiares. Adaptar la oferta con presentaciones especiales, combos o ediciones limitadas puede marcar la diferencia. Negocios gastronómicos, por ejemplo, han incorporado cajas navideñas con productos surtidos, mientras que restaurantes y cocinas de barrio ofrecen cenas listas para llevar, pensadas para quienes no desean cocinar en casa. Cuidar los costos manteniendo la calidad. El incremento de ventas no siempre se traduce en mayores ganancias si los costos no se manejan correctamente. Revisar procesos, optimizar el uso de insumos y estandarizar recetas ayuda a mantener ganancias saludables durante una campaña intensa. Muchos emprendedores optan por trabajar con insumos que pueden usarse en distintas preparaciones, reduciendo desperdicios y mejorando la eficiencia. Fortalecer la relación con los clientes para construir fidelidad. La Navidad también es una oportunidad para reforzar el vínculo con los clientes y sentar las bases de una relación a largo plazo. Un buen servicio, el cumplimiento de plazos y pequeños gestos de cercanía generan confianza. Algunos emprendedores incluyen mensajes personalizados, detalles en el empaque o beneficios para futuras compras, logrando que una venta puntual se convierta en recomendación y retorno. Aprovechar los canales digitales para comunicar y vender mejor. Las redes sociales y plataformas de mensajería se han convertido en aliados clave durante la campaña navideña. Informar con claridad sobre promociones, fechas límite, horarios de atención y disponibilidad de productos ayuda a ordenar la demanda y evitar confusiones. Mostrar el proceso de preparación, compartir testimonios o responder rápido las consultas también genera cercanía y confianza.

Cabe mencionar que Alicorp trabaja con más de 160,000 pequeños negocios, a los que brinda orientación, productos y soluciones a lo largo del año.