Renato Tapia, futbolista de la selección peruana, emprendió hace tres años un nuevo camino al fundar, junto a dos amigos de infancia, una barbería de estilo premium. Foto: Barba Negra
Karen Guardia Quispe
La presencia de figuras del deporte en el mundo de los negocios sigue en aumento. Uno de los casos más conocidos es el de Jefferson “Foquita” Farfán, quien incursionó en el sector retail con su mall KM 40 en Lurín. Siguiendo una ruta similar, el seleccionado nacional Renato Tapia decidió apostar por el emprendimiento y, hace tres años, fundó junto a dos amigos de infancia la barbería premium Barba Negra. Este año, el negocio abrió su segunda sede en el corazón financiero de San Isidro. ¿Hacia dónde apunta Tapia en 2026? ¿Hay planes de internacionalización en el horizonte?

