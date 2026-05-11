Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, señaló que su agrupación no descarta alianzas con el Partido del Buen Gobierno y otras fuerzas políticas de cara a la segunda vuelta.

Con miras a la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, reveló que la hoja de ruta de Fuerza Popular en relación a lo que no se debe hacer o falta realizar en el país “por supuesto que lo vamos a hacer con o sin firma” dependiendo a dónde va destinada.

Bajo esa premisa, calificó de “absolutamente falso” aquellos rumores de que si la candidata presidencial Keiko Fujimori se convierte en mandataria se quedará más de cinco años en el Gobierno.

“No está en su intención y no hay formas constitucionales ni políticas salvo, que jamás lo haría, yo no sé si el señor Roberto Sánchez, que ya Castillo lo quiso hacer, es cambiar a los altos mandos militares y cerrar el Congreso, dar un golpe y quedarse. Nosotros jamás lo haríamos”, indicó a Exitosa.

Añadió que su agrupación a “aprendido a dialogar y tender puentes”. Además, dio a conocer que cabe la posibilidad de que podría entablarse una alianza con el Partido del Buen Gobierno, encabezado por Jorge Nieto.

“Creo que con el Buen Gobierno vamos a coincidir en temas macroeconómicos (...) además de Renovación Popular por supuesto. Con los otros grupos de izquierda seguro vamos a coincidir en otros temas de carácter más social hasta de conservadores porque es lo que ha pasado en el Congreso hoy en día. Así se va a ir avanzando en los temas en los que nos podemos poner de acuerdo”, manifestó Galarreta Velarde.

Fuerza Popular podría tender puentes con otras agrupaciones

En ese sentido, señaló que existen “conversaciones y saludos” de la propia gente que ha salid elegida en la primera vuelta electoral como es el caso de parlamentarios de Renovación Popular o en su caso que conoce a dos diputados del partido Obras, de Ricardo Belmont.

“Somos un equipo con experiencia para hacer los puentes, porque suscribo no podemos gobernar solamente nuestra visión. Además que puede haber un gobierno abierto con función en cualquier parte del mundo desarrollado, lo que se llama un acuerdo político sobre la mesa. No que quiero el voto del congresista tal y le doy el jefe tal en su región. Lo más importante son los ciudadanos”, puntualizó.

A puertas de desarrollarse la segunda vuelta electoral, el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que su agrupación no descarta entablar alianzas con otras fuerzas políticas como el Partido del Buen Gobierno.

Rechaza discurso de fraude electoral

Por otro lado, Galarreta sostuvo que si bien entiende a los ciudadanos que se encuentran ofuscados por las irregularidades durante el proceso electoral, la teoría del fraude no se sostiene debido a que solo un porcentaje mínimo se vio vulnerado en su derecho al sufragio con la decisión de aumentar el horario de votación.

“No hablamos de un millón y medio ni de quinientos mil. Hablamos de un porcentaje que se ha violentado su derecho y que se tiene que sancionar. Pero de ahí a hablar que se pare el conteo y a decir que hubo fraude, no ayuda”, señaló.

En esa línea, el candidato del fujimorismo señaló que los llamados a detener el conteo de votos o incluso de cometer un golpe de Estado resultan contraproducente para un escenario que ya se encuentra bastante polarizado. Ante ello, pidió prudencia y centrarse en debatir sobre la mejor alternativa para el país.