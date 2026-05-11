André Quevedo, gerente general del Grupo Coril SAB, explicó que la infraestructura es similar en tecnología y velocidad a la que ya se implementó en Colombia.

Posteriormente, Chile también adoptará la misma tecnología.

El ejecutivo comentó que el día “cero” en que inició la operación en la nueva plataforma, en el Grupo Coril SAB se negoció mássespera de S/ 60 millones.

Eso significa que los usuarios han recibido el cambio de forma “bastante positiva”, dijo.

“La plataforma tiene una alta capacidad de negociación con una muy baja latencia, eso es algo bastante importante”, afirmó Quevedo.

La latencia es el tiempo que transcurre entre que se ordena una operación y su ejecución, es decir, cuanto menor sea ese indicador, mayor es la rapidez operativa.

La BVL forma parte del holding nuam. (Foto: Jorge Cerdán/El Comercio)

Modelo de Nasdaq

La nueva plataforma permite procesar hasta 10,000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 100 microsegundos. De ese modo, multiplica por 10 la capacidad frente a la infraestructura anterior, que ya se dejó de emplear.

“Los traders o representantes autorizados para negociar por la plataforma han notado (la mayor velocidad)”, refirió el gerente de Coril.

La plataforma estrenada permite que la plaza limeña esté “más alineada con las tendencias internacionales”, pues fue desarrollada bajo el modelo del Nasdaq (y también en conjunto con Devexperts) y genera una mejor experiencia de cara al usuario, aseguró.

Quevedo estimó que aproximadamente en junio se introducirá en Chile esta misma plataforma para renta variable. Desde esa instancia, pasará un tiempo para que los mercados operen de forma integrada.

Actualmente, cada bolsa opera de forma independiente. Cuando los tres países adopten la misma plataforma, comenzarán a emplear el mismo sistema, pero aún no estarán integrados, es decir, aún no podrán comprarse, por ejemplo, acciones chilenas desde Perú, o títulos peruanos desde Colombia.

nuam indicó que aún no hay fecha para la integración de los tres mercados de renta variable.

Chile aún no se pone al día, no por desidia de la bolsa mapuche, sino porque forma parte de un proceso preestablecido por nuam.

Clientes

“(Para Coril SAB) es importante que se pueda dar la integración durante este año, pero tenemos que ir bastante alineados con los resultados de la migración en Chile”, expresó Quevedo.

De la forma en que se ha implementado esta nueva plataforma para renta variable, luego se hará lo mismo para renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda), pero no existe aún fecha para ello.

“(A los clientes de Grupo Coril SAB) les interesa el hecho de poder adquirir instrumentos financieros de los tres países (de nuam), podría ayudar mucho a su diversificación de riesgo en una estrategia de inversiones, en instrumentos como acciones y ETF (fondos cotizados en bolsa). Y posteriormente se dará la misma posibilidad para renta fija”, manifestó el ejecutivo.

Negociación aumentó con la nueva plataforma

Según nuam, entre el 27 y 30 de abril, se alcanzó una negociación promedio diaria de US$ 26.5 millones en renta variable y se registraron más de 9,000 operaciones diarias en la BVL, cifra que denota un incremento de 42.6% frente a la observada en la semana previa.

Esos resultados reflejan la continuidad de la actividad del mercado y la participación activa de los inversionistas durante esa etapa de transición, resaltó el holding.

Por tipo de inversionista, la mayor parte corresponde a institucionales locales sin incluir a los fondos de pensiones (51.9%), mientras que el mayor segundo grupo fueron las personas (25.6%).

Según nuam, entre el 27 y 30 de abril, se alcanzó una negociación promedio diaria de US$ 26.5 millones en renta variable en la BVL. Foto: iStock.