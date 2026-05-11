Los traders o representantes autorizados para negociar por la nueva plataforma han notado la mayor velocidad, según Grupo Coril SAB. (Foto: Manuel Melgar / Diario Gestión)
Los traders o representantes autorizados para negociar por la nueva plataforma han notado la mayor velocidad, según Grupo Coril SAB. (Foto: Manuel Melgar / Diario Gestión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El 27 de abril, comenzó a funcionar la nueva plataforma de renta variable (acciones) de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), en el marco de la integración de nuam (holding que agrupa los mercados bursátiles de Perú, Chile y Colombia), ¿cuál es su implicancia?

TE PUEDE INTERESAR

Mineras junior: 5 riesgos que deben considerar los inversionistas
Entre dividendos y bonos: ¿dónde está el atractivo de Minsur?
Será más fácil invertir en acciones chilenas y colombianas, ¿desde cuándo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.