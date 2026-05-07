La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó una sanción administrativa contra el partido político Fuerza Popular, tras determinar que la organización incurrió en infracciones “muy graves” respecto al uso de los recursos otorgados por el Estado.

La resolución estipula una multa de 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Considerando que el valor actual de la UIT es de 5,500 soles, el monto total asciende a 198,000 soles.

Además de la sanción pecuniaria, el partido sufrirá la pérdida del 50% del Financiamiento Público Directo (FPD) correspondiente a la asignación semestral vigente al momento de quedar firme la decisión.

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De acuerdo con el documento, el partido infringió el artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) al utilizar fondos públicos para fines distintos a los permitidos por la normativa vigente.

Específicamente, la ONPE ha solicitado a la agrupación liderada por Keiko Fujimori que regularice su situación respecto a los gastos efectuados bajo el concepto de servicios de asesoría.

Plazos y Beneficios

La autoridad electoral ha otorgado un plazo de 30 días hábiles para que Fuerza Popular regularice la infracción cometida. No obstante, la resolución contempla dos mecanismos financieros para el partido:

Descuento por pronto pago: La multa se reducirá en un 25% si se cancela antes del vencimiento del plazo para impugnar y siempre que no se presente recurso alguno.

La multa se reducirá en un si se cancela antes del vencimiento del plazo para impugnar y siempre que no se presente recurso alguno. Fraccionamiento: El partido tiene la facultad de solicitar el pago de la deuda en cuotas, bajo el reglamento de beneficios de la ONPE.