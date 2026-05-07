Fiscalía realiza diligencias en ONPE. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Ministerio Público informó que la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (primer despacho) realizó diligencias en la sede de la ONPE y en su almacén principal ubicado en Lurín, con el objetivo de verificar la legalidad de las firmas de votantes consignadas en material electoral distribuido y recopilado durante la jornada del 12 de abril.

De acuerdo con lo comunicado por la Fiscalía en sus redes oficiales,

La investigación comprende al ex jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a José Samamé y otros implicados, debido a presuntas contrataciones irregulares vinculadas al traslado de material electoral.

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Según precisó la Fiscalía, el objetivo de las diligencias es recabar documentación y verificar la legalidad de las firmas de los votantes registradas en el material electoral utilizado durante los comicios del pasado 12 de abril.

Las acciones fiscales se realizaron tanto en instalaciones de la ONPE como en su almacén principal en Lurín, donde se conserva parte del material electoral empleado en la jornada.

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