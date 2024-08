Hay personas que adoptaron la costumbre de ducharse todas las noches y se olvidan de lo importante que es secarse el cabello antes de acostarse. Es decir, llegan a dormir con el pelo mojado, lo cual no es nada correcto. Justamente, en este artículo te voy a dar a conocer las razones por las que es preferible que no actúes de esa manera. Luego me agradeces el haberte compartido esta información. Ahora solo preocúpate en sacar tu libreta de apuntes.

Es necesario mencionar que, en ocasiones, uno no quiere descansar con el cabello húmedo; sin embargo, lo acaba haciendo porque no cuenta con las energías suficientes como para realizar otra actividad, dado que se esforzó bastante en su trabajo, estudiando, o simplemente no tiene el tiempo necesario porque le programaron una reunión temprano y debe acostarse cuanto antes. Todo eso sucede. Lo entiendo, pero no quita el hecho de que uno se hace daño.

Razones para no dormir con el cabello mojado

Para abordar bien el tema central de este artículo, debo mencionar a la doctora Trinidad Montero, quien, de acuerdo a El Economista, es una especialista del área de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Ella considera que, antes de dormir, uno debe asegurarse de tener el cabello seco.

Y es que el pelo húmedo permite la entrada de gotículas de agua en la cutícula, que es la capa externa que recubre la fibra capilar y protege el cabello de las agresiones. Al producirse ello, las fibras capilares se vuelven más vulnerables y no cumplen adecuadamente sus funciones protectoras, ocasionando que el pelo pierda brillo y esté más fino y quebradizo.

Pero eso no es todo. Dormir con el pelo húmedo, según la doctora Trinidad Montero, aumenta el riesgo de infecciones en el cabello, pues el ambiente húmedo hace posible el crecimiento y multiplicación de microorganismos, como el hongo malassezia.

Ten en cuenta que el incremento de microorganismos y la humedad misma puede ocasionar un mal olor en el cuero cabelludo. Además, es posible que se contraigan infecciones aéreas.

La recomendación de la doctora Trinidad Montero

Si quieres dormir bien y evitar que el cabello se vuelva más frágil, huela mal y se infecte, asegúrate de ir a la cama para descansar teniendo el pelo seco. La doctora Trinidad Montero, siempre de acuerdo a la citada fuente, aconseja usar una tolla de microfibra para que absorba el exceso de agua. Luego puedes dejar que tu cabello se seque al aire o usar un secador a temperatura baja o media.

Esta imagen muestra a una mujer secándose su cabello. (Foto: freepik)