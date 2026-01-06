Comenzar el año con objetivos definidos se ha vuelto una costumbre para millones de personas en Estados Unidos, y 2026 mantiene esa tradición. Entre las metas económicas más comunes sobresalen crear un presupuesto alcanzable y respetarlo, así como aumentar el ahorro. No obstante, decidirlo es apenas el inicio. El verdadero desafío está en sostener esas metas a lo largo de los meses, algo que no depende únicamente de la disciplina personal. El contexto también pesa: desde la disponibilidad de alimentos saludables y espacios para ejercitarse, hasta la situación laboral y el costo de vida, todo puede impulsar o dificultar el cambio. Bajo este enfoque, la empresa de finanzas personales WalletHub evaluó qué ciudades brindan un entorno más favorable para que los propósitos de Año Nuevo 2026 vayan más allá de enero y se mantengan durante todo el año.

Para elaborar su informe 2026’s Best & Worst Cities for Keeping Your New Year’s Resolutions, WalletHub comparó más de 180 ciudades de EE.UU. utilizando 57 indicadores vinculados al bienestar y la superación personal. El análisis incluyó métricas tan diversas como oportunidades para ejercitarse, crecimiento de ingresos, nivel de empleo y otros factores que inciden directamente en la posibilidad de mejorar hábitos financieros, de salud o de estilo de vida.

“Todos hemos fallado alguna vez al intentar cumplir un propósito de Año Nuevo, ya sea bajar de peso, gastar menos, dejar un vicio o sostener un nuevo hobby”, explica Chip Lupo, analista de WalletHub. “La inflación, el ritmo acelerado de la vida diaria y el estrés por las noticias no ayudan. Pero vivir en la ciudad adecuada puede marcar una gran diferencia. Un buen acceso a comida saludable y espacios para ejercitarse facilita mejorar la salud, mientras que una economía sólida y un mercado laboral fuerte pueden acelerar un cambio de carrera o el aumento de ingresos. Conocer en qué destaca tu ciudad también ayuda a fijar metas más alcanzables”, agregó.

Las mejores ciudades para cumplir los propósitos de Año Nuevo 2026

Según el ranking, estas son las ciudades que ofrecen un entorno más favorable para sostener los objetivos de Año Nuevo:

1. Seattle, Washington

2. Scottsdale, Arizona

3. Irvine, California

4. Atlanta, Georgia

5. Salt Lake City, Utah

6. Orlando, Florida

7. Austin, Texas

8. Fremont, California

9. San Diego, California

10. Miami, Florida

Seattle encabeza el ranking como la mejor ciudad para cumplir los propósitos de Año Nuevo 2026, gracias a su entorno favorable para el bienestar y las finanzas. | Crédito: Freepik

Las ciudades donde resulta más difícil mantener los propósitos de Año Nuevo 2026

En el otro extremo del listado aparecen las ciudades con mayores obstáculos para cumplir las resoluciones:

173. Toledo, Ohio

174. Huntington, West Virginia

175. Montgomery, Alabama176. Augusta, Georgia

177. Newark, New Jersey

178. Memphis, Tennessee

179. Dover, Delaware

180. Shreveport, Louisiana

181. Gulfport, Mississippi

182. Jackson, Mississippi

Jackson, Mississippi, aparece como la peor ciudad para cumplir los propósitos de Año Nuevo 2026, al concentrar más obstáculos para mantener hábitos y metas. | Crédito: Freepik

La brecha entre las mejores y las peores

Las diferencias entre ambos extremos del ranking son notables. Por ejemplo, Fremont, California, registra la menor proporción de adultos con obesidad, una cifra 3.4 veces menor que la de Jackson, Mississippi, la más alta del país. En empleo, Sioux Falls y Rapid City, en Dakota del Sur, muestran la tasa de desempleo más baja, 5.4 veces menor que la de Detroit, Michigan. Fremont también lidera en finanzas personales, con la menor proporción de deudores morosos, 6.9 veces menor que Jackson. En hábitos de consumo, Birmingham y Montgomery, en Alabama, presentan la menor prevalencia de consumo excesivo de alcohol entre adultos, mientras que Seattle y Fremont destacan por tener la menor proporción de fumadores adultos, 3.3 veces menor que en Cleveland, Ohio.

El mensaje es claro: aunque la motivación personal importa, el lugar donde vivimos puede facilitar o complicar el camino. Conocer las fortalezas y debilidades de cada ciudad puede ser la clave para plantear propósitos más realistas y, esta vez sí, cumplirlos durante todo 2026.