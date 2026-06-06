La cuenta regresiva para la Copa Mundial FIFA 2026 entra en su etapa decisiva y dos selecciones de distintos continentes medirán fuerzas en un atractivo amistoso internacional. Portugal y Chile se enfrentarán en el Estadio Nacional do Jamor este sábado 6 de junio de 2026 (1:45 p.m. CHI) en un duelo que servirá para evaluar el nivel competitivo de ambos equipos antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.

Mientras la selección portuguesa buscará llegar en óptimas condiciones con una plantilla repleta de figuras internacionales, La Roja chilena intentará demostrar que puede competir de igual a igual ante una de las potencias europeas del momento. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados de ambos países y también entre los seguidores neutrales que esperan un espectáculo de alto nivel. Si quieres saber cómo ver Portugal vs. Chile EN VIVO, cuáles son los horarios y qué canales transmitirán el amistoso, aquí encontrarás toda la información.

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile hoy 06 de junio de 2026?

El amistoso internacional entre Portugal y Chile se disputará este sábado 6 de junio de 2026. Los horarios varían según el país y la zona horaria.

Horarios de Portugal vs. Chile

Portugal: 5:45 p.m.

Chile: 1:45 p.m.

Argentina: 1:45 p.m.

Uruguay: 1:45 p.m.

Paraguay: 1:45 p.m.

Brasil: 1:45 p.m.

Perú: 11:45 a.m.

Colombia: 11:45 a.m.

Ecuador: 11:45 a.m.

Venezuela: 12:45 p.m.

Bolivia: 12:45 p.m.

México: 10:45 a.m.

Estados Unidos (ET): 12:45 p.m.

España: 6:45 p.m.

¿Qué canal transmite Portugal vs. Chile EN VIVO?

Los aficionados sudamericanos podrán seguir el encuentro mediante las plataformas deportivas de ESPN y Disney+, que habitualmente ofrecen cobertura de amistosos internacionales y eventos de selecciones nacionales.

En Chile, además de ESPN y Disney+, la transmisión también estará disponible por Chilevisión, canal que suele emitir los partidos más importantes de La Roja para todo el país.

Canales para ver Portugal vs. Chile

Chile

📺 Chilevisión

📺 ESPN

💻 Disney+

Sudamérica

📺 ESPN

💻 Disney+

Estados Unidos

📺 Fubo Sports

💻 fuboTV

España

💻 UEFA TV

¿Cómo ver Portugal vs. Chile ONLINE?

Las opciones de streaming permitirán seguir el amistoso desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV. Los aficionados podrán conectarse desde prácticamente cualquier lugar con acceso a internet y disfrutar del encuentro en vivo.

Disney+ será una de las principales alternativas en Latinoamérica gracias a la integración de los contenidos deportivos de ESPN. Por su parte, los usuarios de Estados Unidos podrán acceder mediante fuboTV, mientras que en España la transmisión online estará disponible a través de UEFA TV.

Opciones para ver Portugal vs. Chile por Internet

💻 Disney+

📱 ESPN App

📺 Chilevisión.cl

💻 UEFA TV

📱 fuboTV

📺 Smart TV compatibles

📲 Android y iPhone

Portugal y Chile protagonizarán uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA, en un duelo que permitirá observar el verdadero nivel de ambos equipos antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026. Con figuras de primer nivel sobre el terreno de juego, todo está listo para un partido que promete emociones de principio a fin.