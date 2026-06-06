La Roja regresa a un desafío de alto nivel para enfrentar a una de las selecciones favoritas a alzar la Copa del Mundo. La Portugal de Cristiano Ronaldo juega ante Chile este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas (ET), 18:45 hora local en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto una lista de horarios por región/país y canales de TV disponibles para ver el enfrentamiento de cara al Mundial 2026.
Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
¿A qué hora juega Portugal vs. Chile HOY 6 de junio por amistoso FIFA?
El partido Portugal vs. Chile del sábado 6 de junio tiene como hora base las 13:45 de Chile (18:45 en Portugal), y desde ahí se derivan los horarios por país.
|País / Región
|Hora local del partido
|Portugal (WEST)
|18:45
|Chile
|13:45
|Argentina
|14:45
|Uruguay
|14:45
|Brasil (Brasilia)
|14:45
|Paraguay
|14:45
|Bolivia
|13:45
|Venezuela
|12:45
|Perú
|12:45
|Colombia
|12:45
|Ecuador
|12:45
|México (centro)
|11:45
|Honduras
|11:45
|Estados Unidos – Costa Este (ET)
|13:45
|Estados Unidos – Costa Oeste (PT)
|10:45
¿Qué canal TV transmite el partido Portugal-Chile EN VIVO GRATIS por señal abierta y streaming online?
Conoce cuáles son todas las opciones para ver el partido amistoso entre Portugal vs. Chile desde el país sureño; además, otras partes del mundo.
CHV - Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)
Además, hay otros canales de TV que transmiten el partido amistoso entre Portugal vs. Chile este sábado 6 de junio.
|País / Región
|Canal(es) de TV
|Streaming / online oficial
|Chile
|Chilevisión (TV abierta)
|Disney+ (suscripción mensual/anual)
|Portugal
|Señal local ligada a derechos amistoso (TV deportiva nacional, según cableoperador)
anfp+1
|Apps oficiales del canal que tenga los derechos en Portugal (según operador)
|Resto de Latinoamérica
|Señales que tomen la transmisión de Chilevisión o del broadcaster portugués, según acuerdos locales
|Plataformas OTT y apps de cableoperadores que incluyan el canal con derechos en cada país
|Global (online)
|—
|Disney+ disponible en países donde opera el servicio y tenga habilitada la transmisión deportiva
|Cobertura estadística
|—
|ESPN (match center con minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo)