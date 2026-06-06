La Roja regresa a un desafío de alto nivel para enfrentar a una de las selecciones favoritas a alzar la Copa del Mundo. La Portugal de Cristiano Ronaldo juega ante Chile este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas (ET), 18:45 hora local en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto una lista de horarios por región/país y canales de TV disponibles para ver el enfrentamiento de cara al Mundial 2026.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta , mediante CHV . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile HOY 6 de junio por amistoso FIFA?

El partido Portugal vs. Chile del sábado 6 de junio tiene como hora base las 13:45 de Chile (18:45 en Portugal), y desde ahí se derivan los horarios por país.

País / Región Hora local del partido Portugal (WEST) 18:45 Chile 13:45 Argentina 14:45 Uruguay 14:45 Brasil (Brasilia) 14:45 Paraguay 14:45 Bolivia 13:45 Venezuela 12:45 Perú 12:45 Colombia 12:45 Ecuador 12:45 México (centro) 11:45 Honduras 11:45 Estados Unidos – Costa Este (ET) 13:45 Estados Unidos – Costa Oeste (PT) 10:45

¿Qué canal TV transmite el partido Portugal-Chile EN VIVO GRATIS por señal abierta y streaming online?

Conoce cuáles son todas las opciones para ver el partido amistoso entre Portugal vs. Chile desde el país sureño; además, otras partes del mundo.

CHV - Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

Además, hay otros canales de TV que transmiten el partido amistoso entre Portugal vs. Chile este sábado 6 de junio.

País / Región Canal(es) de TV Streaming / online oficial Chile Chilevisión (TV abierta) Disney+ (suscripción mensual/anual) Portugal Señal local ligada a derechos amistoso (TV deportiva nacional, según cableoperador)

anfp+1 Apps oficiales del canal que tenga los derechos en Portugal (según operador) Resto de Latinoamérica Señales que tomen la transmisión de Chilevisión o del broadcaster portugués, según acuerdos locales Plataformas OTT y apps de cableoperadores que incluyan el canal con derechos en cada país Global (online) — Disney+ disponible en países donde opera el servicio y tenga habilitada la transmisión deportiva Cobertura estadística — ESPN (match center con minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo)