Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Portugal vs. Chile EN VIVO este sábado 6 de junio por amistoso FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Portugal vs. Chile EN VIVO este sábado 6 de junio por amistoso FIFA. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

La Roja regresa a un desafío de alto nivel para enfrentar a una de las selecciones favoritas a alzar la Copa del Mundo. La Portugal de Cristiano Ronaldo juega ante Chile este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas (ET), 18:45 hora local en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto una lista de horarios por región/país y canales de TV disponibles para ver el enfrentamiento de cara al Mundial 2026.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

¿A qué hora juega Portugal vs. Chile HOY 6 de junio por amistoso FIFA?

El partido Portugal vs. Chile del sábado 6 de junio tiene como hora base las 13:45 de Chile (18:45 en Portugal), y desde ahí se derivan los horarios por país.

País / RegiónHora local del partido
Portugal (WEST)18:45
Chile13:45
Argentina14:45
Uruguay14:45
Brasil (Brasilia)14:45
Paraguay14:45
Bolivia13:45
Venezuela12:45
Perú12:45
Colombia12:45
Ecuador12:45
México (centro)11:45
Honduras11:45
Estados Unidos – Costa Este (ET)13:45
Estados Unidos – Costa Oeste (PT)10:45

¿Qué canal TV transmite el partido Portugal-Chile EN VIVO GRATIS por señal abierta y streaming online?

Conoce cuáles son todas las opciones para ver el partido amistoso entre Portugal vs. Chile desde el país sureño; además, otras partes del mundo.

CHV - Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)

Además, hay otros canales de TV que transmiten el partido amistoso entre Portugal vs. Chile este sábado 6 de junio.

País / RegiónCanal(es) de TVStreaming / online oficial
ChileChilevisión (TV abierta) Disney+ (suscripción mensual/anual)
PortugalSeñal local ligada a derechos amistoso (TV deportiva nacional, según cableoperador)
anfp+1		Apps oficiales del canal que tenga los derechos en Portugal (según operador)
Resto de LatinoaméricaSeñales que tomen la transmisión de Chilevisión o del broadcaster portugués, según acuerdos locales Plataformas OTT y apps de cableoperadores que incluyan el canal con derechos en cada país
Global (online)Disney+ disponible en países donde opera el servicio y tenga habilitada la transmisión deportiva
Cobertura estadísticaESPN (match center con minuto a minuto, estadísticas y narración en vivo)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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