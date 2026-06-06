La selección de Chile afronta una exigente prueba internacional este sábado 6 de junio cuando se enfrente a Portugal en un amistoso preparatorio rumbo al Mundial de Fútbol 2026. La Roja buscará medir fuerzas ante uno de los equipos más competitivos de Europa, liderado por figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo, en un encuentro que genera gran expectativa entre los aficionados chilenos.

Si quieres ver el partido Chile vs. Portugal EN VIVO desde Chile, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Ambas plataformas ofrecerán la cobertura completa del amistoso para que los seguidores de La Roja puedan disfrutar del encuentro desde televisión, computadoras, teléfonos, tablets y Smart TV compatibles.

La posible presencia de Cristiano Ronaldo convierte este amistoso en uno de los más atractivos de la fecha FIFA. (Foto: @UEFAcom_es / X)

Cómo ver ESPN y Disney+ Premium online por internet

Los aficionados podrán seguir el amistoso entre Chile y Portugal a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium en varios países de Latinoamérica.

Para acceder a la transmisión online, los usuarios deben contar con una suscripción activa a Disney+ Premium o con un proveedor de televisión que incluya acceso a ESPN. La señal estará disponible desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

Entre las principales opciones para seguir el partido se encuentran:

ESPN en televisión por cable o satélite.

Disney+ Premium desde su aplicación oficial.

Aplicación ESPN para usuarios con acceso autorizado.

Operadores de TV paga que incluyan ESPN dentro de su programación deportiva.

Cómo ver ESPN y Disney+ desde Estados Unidos

En Estados Unidos, la transmisión del encuentro estará disponible a través de Fubo Sports, una de las plataformas que ofrecerá la cobertura del amistoso internacional.

Los aficionados podrán acceder al partido desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV mediante los servicios compatibles con Fubo. Se recomienda verificar previamente la disponibilidad del evento según la región y el plan contratado.

Horarios de Chile vs. Portugal por país

El amistoso internacional se disputará el sábado 6 de junio de 2026. Estos son los horarios oficiales para los principales países de habla hispana y Estados Unidos:

País / Región Hora España (Madrid) 19:45 horas España (Canarias) 18:45 horas Argentina 14:45 horas Uruguay 14:45 horas Paraguay 14:45 horas Chile 13:45 horas Venezuela 13:45 horas Bolivia 13:45 horas Perú 12:45 horas Colombia 12:45 horas Ecuador 12:45 horas México (Centro) 12:45 horas México (Pacífico) 11:45 horas México (Noroeste) 11:45 horas Estados Unidos (Este) 13:45 horas Estados Unidos (Central) 12:45 horas Estados Unidos (Montaña) 11:45 horas Estados Unidos (Pacífico) 10:45 horas

¿Qué canal transmite Chile vs. Portugal EN VIVO?

La transmisión oficial del encuentro variará según el país. Estas son las señales confirmadas para seguir el amistoso: