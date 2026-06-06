La selección de Estados Unidos cierra su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 enfrentando a Alemania en un amistoso de máxima exigencia este sábado 6 de junio en Soldier Field (Chicago). Partido clave como ensayo final antes del debut mundialista; arranca 2:30 p.m. ET (1:30 p.m. CT, 11:30 a.m. PT) . A continuación, conoce cómo y dónde mirar el partido en vivo y en directo por TV abierta, cable y streaming online desde cualquier país del mundo.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido entre Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 6 de junio en el Soldier Field de Chicago, Illinois. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo mirar Estados Unidos (USMNT) - Alemania EN VIVO por TV y Streaming Online?

Revisa la tabla guía TV para ver el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania este sábado 6 de junio desde el Soldier Field de Chicago , como preparación para la Copa Mundial 2026.

Región / país Canal de TV principal Streaming / online asociado Estados Unidos (inglés) TNT USA / TBS (Warner Bros. Discovery, señal sports) Max (plan con deportes) / app de tu cableoperador (TV Everywhere) Estados Unidos (español) Telemundo / NBC Universo (cobertura USMNT en español) Peacock (contenido de Telemundo Deportes) / apps NBCU México ESPN México Disney+ Premium México (sección ESPN) Centroamérica ESPN (feed regional) – sujeto a parrilla local Disney+ (plan con ESPN) en países habilitados Caribe ESPN Caribbean – sujeto a programación local Star+/Disney+ según integración local Perú ESPN (feed Andino) Disney+ (plan con ESPN) Perú Colombia, Ecuador ESPN (Latam Norte) – amistosos internacionales Disney+ (plan con ESPN) en la región Chile ESPN (Latam Sur) Disney+ (plan con ESPN) Chile Argentina, Uruguay ESPN (Cono Sur) Disney+ (plan con ESPN) Argentina/Uruguay Brasil ESPN Brasil (si adquiere amistoso) – a confirmar en guía local Star+/Disney+ Brasil según integración España ESPN no aplica; amistoso suele ir por plataformas internacionales o canales con derechos puntuales; revisar guía local Movistar/DAZN el día del partido Apps de operadoras (Movistar Plus+, DAZN) si compran derechos puntuales Alemania RTL (derechos de amistosos de la selección alemana antes del Mundial) RTL+ (streaming oficial de RTL) Francia, Italia Sin canal fijo listado; amistoso podría ir por cadenas con derechos de amistosos FIFA (TF1, M6, RAI, Mediaset, etc.), revisar guía local Apps oficiales de cada operador (MyTF1, RaiPlay, etc.) Países Bajos ESPN NL (según listado internacional) ESPN Watch NL / operadores locales Marruecos beIN Sports Arabia 8 (feed MENA) beIN Connect MENA Resto Medio Oriente beIN Sports Arabia (canales fútbol) beIN Connect MENA Sudáfrica SuperSport (canal fútbol internacional) – revisar guía DStv app / SuperSport app Australia Posible cobertura en ESPN Australia u operador local de derechos amistosos; revisar guía Foxtel/Kayo Kayo Sports / apps Foxtel si adquieren el amistoso

Horarios para ver el juego Estados Unidos vs. Alemania por partido amistoso

Conoce los horarios para ver el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania en vivo este sábado 6 de junio.

Estados Unidos (Costa Oeste, Los Ángeles): 11:30

Estados Unidos (Centro, Chicago): 13:30

Estados Unidos (Costa Este, Nueva York/Miami): 14:30

Canadá (Toronto, Montreal): 14:30

México (CDMX, horario centro): 12:30

Perú (Lima): 13:30

Colombia (Bogotá): 13:30

Ecuador (Quito): 13:30

Chile (Santiago, invierno): 14:30

Argentina (Buenos Aires): 15:30

Uruguay (Montevideo): 15:30

Brasil (São Paulo, Río de Janeiro): 15:30

Reino Unido (Londres): 19:30

Portugal (Lisboa): 19:30

España (Madrid): 20:30

Alemania (Berlín): 20:30

Francia (París): 20:30

Italia (Roma): 20:30

Países Bajos (Ámsterdam): 20:30

Marruecos (Rabat): 19:30

Sudáfrica (Johannesburgo): 20:30

Arabia Saudita / Catar (Riad / Doha): 21:30

Turquía (Estambul): 21:30

India (Nueva Delhi): 00:00 del 7 de junio

China (Pekín): 02:30 del 7 de junio

Japón (Tokio): 03:30 del 7 de junio

Australia (Sídney): 04:30 del 7 de junio