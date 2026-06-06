La selección de Estados Unidos cierra su preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 enfrentando a Alemania en un amistoso de máxima exigencia este sábado 6 de junio en Soldier Field (Chicago). Partido clave como ensayo final antes del debut mundialista; arranca 2:30 p.m. ET (1:30 p.m. CT, 11:30 a.m. PT). A continuación, conoce cómo y dónde mirar el partido en vivo y en directo por TV abierta, cable y streaming online desde cualquier país del mundo.
¿Cómo mirar Estados Unidos (USMNT) - Alemania EN VIVO por TV y Streaming Online?
Revisa la tabla guía TV para ver el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania este sábado 6 de junio desde el Soldier Field de Chicago, como preparación para la Copa Mundial 2026.
|Región / país
|Canal de TV principal
|Streaming / online asociado
|Estados Unidos (inglés)
|TNT USA / TBS (Warner Bros. Discovery, señal sports)
|Max (plan con deportes) / app de tu cableoperador (TV Everywhere)
|Estados Unidos (español)
|Telemundo / NBC Universo (cobertura USMNT en español)
|Peacock (contenido de Telemundo Deportes) / apps NBCU
|México
|ESPN México
|Disney+ Premium México (sección ESPN)
|Centroamérica
|ESPN (feed regional) – sujeto a parrilla local
|Disney+ (plan con ESPN) en países habilitados
|Caribe
|ESPN Caribbean – sujeto a programación local
|Star+/Disney+ según integración local
|Perú
|ESPN (feed Andino)
|Disney+ (plan con ESPN) Perú
|Colombia, Ecuador
|ESPN (Latam Norte) – amistosos internacionales
|Disney+ (plan con ESPN) en la región
|Chile
|ESPN (Latam Sur)
|Disney+ (plan con ESPN) Chile
|Argentina, Uruguay
|ESPN (Cono Sur)
|Disney+ (plan con ESPN) Argentina/Uruguay
|Brasil
|ESPN Brasil (si adquiere amistoso) – a confirmar en guía local
|Star+/Disney+ Brasil según integración
|España
|ESPN no aplica; amistoso suele ir por plataformas internacionales o canales con derechos puntuales; revisar guía local Movistar/DAZN el día del partido
|Apps de operadoras (Movistar Plus+, DAZN) si compran derechos puntuales
|Alemania
|RTL (derechos de amistosos de la selección alemana antes del Mundial)
|RTL+ (streaming oficial de RTL)
|Francia, Italia
|Sin canal fijo listado; amistoso podría ir por cadenas con derechos de amistosos FIFA (TF1, M6, RAI, Mediaset, etc.), revisar guía local
|Apps oficiales de cada operador (MyTF1, RaiPlay, etc.)
|Países Bajos
|ESPN NL (según listado internacional)
|ESPN Watch NL / operadores locales
|Marruecos
|beIN Sports Arabia 8 (feed MENA)
|beIN Connect MENA
|Resto Medio Oriente
|beIN Sports Arabia (canales fútbol)
|beIN Connect MENA
|Sudáfrica
|SuperSport (canal fútbol internacional) – revisar guía
|DStv app / SuperSport app
|Australia
|Posible cobertura en ESPN Australia u operador local de derechos amistosos; revisar guía Foxtel/Kayo
|Kayo Sports / apps Foxtel si adquieren el amistoso
Horarios para ver el juego Estados Unidos vs. Alemania por partido amistoso
Conoce los horarios para ver el partido amistoso entre Estados Unidos vs. Alemania en vivo este sábado 6 de junio.
- Estados Unidos (Costa Oeste, Los Ángeles): 11:30
- Estados Unidos (Centro, Chicago): 13:30
- Estados Unidos (Costa Este, Nueva York/Miami): 14:30
- Canadá (Toronto, Montreal): 14:30
- México (CDMX, horario centro): 12:30
- Perú (Lima): 13:30
- Colombia (Bogotá): 13:30
- Ecuador (Quito): 13:30
- Chile (Santiago, invierno): 14:30
- Argentina (Buenos Aires): 15:30
- Uruguay (Montevideo): 15:30
- Brasil (São Paulo, Río de Janeiro): 15:30
- Reino Unido (Londres): 19:30
- Portugal (Lisboa): 19:30
- España (Madrid): 20:30
- Alemania (Berlín): 20:30
- Francia (París): 20:30
- Italia (Roma): 20:30
- Países Bajos (Ámsterdam): 20:30
- Marruecos (Rabat): 19:30
- Sudáfrica (Johannesburgo): 20:30
- Arabia Saudita / Catar (Riad / Doha): 21:30
- Turquía (Estambul): 21:30
- India (Nueva Delhi): 00:00 del 7 de junio
- China (Pekín): 02:30 del 7 de junio
- Japón (Tokio): 03:30 del 7 de junio
- Australia (Sídney): 04:30 del 7 de junio