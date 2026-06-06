Vea el partido de Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania gratis en televisión abierta y Canal 5 online. Siga la transmisión oficial de Telemundo Deportes en vivo por internet para toda la afición en el país. | Crédito: Composición Gestión Mix
Vea el partido de Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania gratis en televisión abierta y Canal 5 online. Siga la transmisión oficial de Telemundo Deportes en vivo por internet para toda la afición en el país. | Crédito: Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
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La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) disputará su último gran examen de preparación antes de la cita mundialista en territorio norteamericano. El combinado de las barras y las estrellas recibirá a la tetracampeona Alemania este sábado 6 de junio de 2026 a las 3:30 p.m. ET / 1:30 p.m. Tiempo del Centro / 9:30 p.m. hora de Europa central en el césped del Soldier Field de Chicago, Illinois. Este duelo estelar representa la última oportunidad para realizar ajustes técnicos antes del esperado debut de ambos combinados en la Copa del Mundo en Los Ángeles. Si te preguntas dónde mirar el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania, Telemundo Deportes transmitirá el amistoso válido por fecha FIFA EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El cuerpo técnico del USMNT, con la mirada fija en el torneo internacional, pondrá a prueba a sus principales figuras europeas frente a un rival de máxima jerarquía. El historial histórico favorece a los europeos con ocho triunfos sobre cuatro de los norteamericanos, un balance que añade tensión al ambiente deportivo actual. Las estadísticas recuerdan el último antecedente de 2023, donde Christian Pulisic anotó un golazo inaugural antes de la remontada alemana de tres por uno.

La última gran satisfacción para el balompié estadounidense ante este oponente data de 2015, cuando ganaron en Colonia con un gol agónico del delantero Bobby Wood. En Copas del Mundo ambas escuadras registran tres enfrentamientos directos, destacando la polémica eliminación norteamericana en los cuartos de final de la edición de Corea-Japón 2002. Por su parte, la escuadra teutona llega con sus estrellas consolidadas buscando afinar la dinámica colectiva que los llevó a alzar el trofeo global en cuatro ocasiones distintas.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, USMNT vs. Alemania por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes líneas, te brindamos opciones para seguir la transmisión del partido entre Estados Unidos (USMNT) y Alemania por amistoso internacional válido por fecha FIFA correspondiente a mayo de 2026.

  • App Telemundo (iOS/Android): permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.
  • Peacock: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.
  • Hulu + Live TV: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.
  • YouTube TV: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.
  • Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, USMNT vs. Alemania en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por partido amistoso internacional válido por fecha FIFA.

CiudadSeñal Local (Antena)XfinitySpectrumCoxOptimumDish NetworkDIRECTV
Albuquerque, Nuevo MéxicoCanal 2Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Atlanta, GeorgiaCanal 47.2Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Austin, TexasCanal 42.2N/ACanal 55N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Bakersfield, CaliforniaCanal 13N/ACanal 30N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Baltimore, MarylandCanal 4.3Canal 565N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Bronx, Nueva YorkCanal 47N/ACanal 47N/ACanales 16 y 1007Canal 835Canales 406 y 407
Brooklyn, Nueva YorkCanal 47N/ACanal 47N/ACanales 16 y 1007Canal 835Canales 406 y 407
Buffalo, Nueva YorkN/AN/ACanal 60N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Charlotte, Carolina del NorteCanal 9.2N/ACanal 803N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Chicago, IllinoisCanales 5.3 y 44Canal 4N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Cincinnati, OhioCanal 25N/ACanal 803N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Cleveland, OhioCanal 6N/ACanal 25N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Colorado Springs, ColoradoCanal 13.2Canal 13N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Columbus, OhioCanal 23.3N/ACanal 25N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Dallas, TexasCanal 39N/ACanal 10N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Denver, ColoradoCanal 25Canal 11N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Detroit, MichiganN/ACanal 611N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
El Paso, TexasCanal 48N/ACanal 11N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Fort Lauderdale, FloridaCanal 51Canal 13N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Fort Worth, TexasCanal 30N/ACanal 10N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Fresno, CaliforniaCanal 51Canal 11N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Houston, TexasCanal 47Canal 11N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Indianápolis, IndianaCanal 47Canal 245Canal 355N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Jacksonville, FloridaCanal 30.4Canal 221N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Las Vegas, NevadaCanal 39N/AN/ACanal 9N/ACanal 835Canales 406 y 407
Louisville, KentuckyN/AN/ACanal 358N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Memphis, TennesseeN/AN/AN/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Miami, FloridaCanal 51Canal 13N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Milwaukee, WisconsinCanal 17Canal 27N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Minneapolis, MinnesotaCanal 25Canal 100N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Nueva York, NYCanal 47N/ACanal 47N/ACanales 16 y 1007Canal 835Canales 406 y 407
Oklahoma City, OklahomaCanal 30N/AN/ACanal 5N/ACanal 835Canales 406 y 407
Orlando, FloridaCanal 31Canal 21Canal 62N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Filadelfia, PensilvaniaCanal 62Canal 24N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Phoenix, ArizonaCanal 39N/AN/ACanal 20N/ACanal 835Canales 406 y 407
Pittsburgh, PensilvaniaN/ACanal 565N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Portland, OregónCanal 29Canal 26N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Sacramento, CaliforniaCanal 33Canal 25N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
St. Louis, MisuriCanal 45N/ACanal 333N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
St. Paul, MinnesotaCanal 25Canal 100N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Salt Lake City, UtahCanal 20Canal 20N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
San Antonio, TexasCanal 60N/ACanal 17N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
San Diego, CaliforniaCanal 48N/AN/ACanal 20N/ACanal 835Canales 406 y 407
San Francisco, CaliforniaCanal 48Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
San José, CaliforniaCanal 48Canal 18N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Seattle, WashingtonCanal 7.4Canal 326N/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Tampa, FloridaCanal 49Canal 21Canal 19N/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
Tucson, ArizonaCanal 40Canal 10N/ACanal 10N/ACanal 835Canales 406 y 407
Washington, D.C.Canal 44N/AN/AN/AN/ACanal 835Canales 406 y 407
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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