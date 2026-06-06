La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) disputará su último gran examen de preparación antes de la cita mundialista en territorio norteamericano. El combinado de las barras y las estrellas recibirá a la tetracampeona Alemania este sábado 6 de junio de 2026 a las 3:30 p.m. ET / 1:30 p.m. Tiempo del Centro / 9:30 p.m. hora de Europa central en el césped del Soldier Field de Chicago, Illinois. Este duelo estelar representa la última oportunidad para realizar ajustes técnicos antes del esperado debut de ambos combinados en la Copa del Mundo en Los Ángeles. Si te preguntas dónde mirar el partido Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania, Telemundo Deportes transmitirá el amistoso válido por fecha FIFA EN VIVO y EN DIRECTO. Entérate aquí cómo ver el duelo por TV y Online.

El cuerpo técnico del USMNT, con la mirada fija en el torneo internacional, pondrá a prueba a sus principales figuras europeas frente a un rival de máxima jerarquía. El historial histórico favorece a los europeos con ocho triunfos sobre cuatro de los norteamericanos, un balance que añade tensión al ambiente deportivo actual. Las estadísticas recuerdan el último antecedente de 2023, donde Christian Pulisic anotó un golazo inaugural antes de la remontada alemana de tres por uno.

La última gran satisfacción para el balompié estadounidense ante este oponente data de 2015, cuando ganaron en Colonia con un gol agónico del delantero Bobby Wood. En Copas del Mundo ambas escuadras registran tres enfrentamientos directos, destacando la polémica eliminación norteamericana en los cuartos de final de la edición de Corea-Japón 2002. Por su parte, la escuadra teutona llega con sus estrellas consolidadas buscando afinar la dinámica colectiva que los llevó a alzar el trofeo global en cuatro ocasiones distintas.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, USMNT vs. Alemania por streaming desde Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes líneas, te brindamos opciones para seguir la transmisión del partido entre Estados Unidos (USMNT) y Alemania por amistoso internacional válido por fecha FIFA correspondiente a mayo de 2026.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes con enfoque especial.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, USMNT vs. Alemania en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o cableoperador de preferencia en los Estados Unidos, aquí te dejo la lista de los canales disponibles, según el estado donde te encuentres, en Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. Estas son las alternativas que tiene para mirar el Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por partido amistoso internacional válido por fecha FIFA.

Ciudad Señal Local (Antena) Xfinity Spectrum Cox Optimum Dish Network DIRECTV Albuquerque, Nuevo México Canal 2 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Atlanta, Georgia Canal 47.2 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Austin, Texas Canal 42.2 N/A Canal 55 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Bakersfield, California Canal 13 N/A Canal 30 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Baltimore, Maryland Canal 4.3 Canal 565 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Bronx, Nueva York Canal 47 N/A Canal 47 N/A Canales 16 y 1007 Canal 835 Canales 406 y 407 Brooklyn, Nueva York Canal 47 N/A Canal 47 N/A Canales 16 y 1007 Canal 835 Canales 406 y 407 Buffalo, Nueva York N/A N/A Canal 60 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Charlotte, Carolina del Norte Canal 9.2 N/A Canal 803 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Chicago, Illinois Canales 5.3 y 44 Canal 4 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Cincinnati, Ohio Canal 25 N/A Canal 803 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Cleveland, Ohio Canal 6 N/A Canal 25 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Colorado Springs, Colorado Canal 13.2 Canal 13 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Columbus, Ohio Canal 23.3 N/A Canal 25 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Dallas, Texas Canal 39 N/A Canal 10 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Denver, Colorado Canal 25 Canal 11 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Detroit, Michigan N/A Canal 611 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 El Paso, Texas Canal 48 N/A Canal 11 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fort Lauderdale, Florida Canal 51 Canal 13 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fort Worth, Texas Canal 30 N/A Canal 10 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Fresno, California Canal 51 Canal 11 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Houston, Texas Canal 47 Canal 11 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Indianápolis, Indiana Canal 47 Canal 245 Canal 355 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Jacksonville, Florida Canal 30.4 Canal 221 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Las Vegas, Nevada Canal 39 N/A N/A Canal 9 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Louisville, Kentucky N/A N/A Canal 358 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Memphis, Tennessee N/A N/A N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Miami, Florida Canal 51 Canal 13 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Milwaukee, Wisconsin Canal 17 Canal 27 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Minneapolis, Minnesota Canal 25 Canal 100 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Nueva York, NY Canal 47 N/A Canal 47 N/A Canales 16 y 1007 Canal 835 Canales 406 y 407 Oklahoma City, Oklahoma Canal 30 N/A N/A Canal 5 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Orlando, Florida Canal 31 Canal 21 Canal 62 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Filadelfia, Pensilvania Canal 62 Canal 24 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Phoenix, Arizona Canal 39 N/A N/A Canal 20 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Pittsburgh, Pensilvania N/A Canal 565 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Portland, Oregón Canal 29 Canal 26 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Sacramento, California Canal 33 Canal 25 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 St. Louis, Misuri Canal 45 N/A Canal 333 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 St. Paul, Minnesota Canal 25 Canal 100 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Salt Lake City, Utah Canal 20 Canal 20 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Antonio, Texas Canal 60 N/A Canal 17 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Diego, California Canal 48 N/A N/A Canal 20 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San Francisco, California Canal 48 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 San José, California Canal 48 Canal 18 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Seattle, Washington Canal 7.4 Canal 326 N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Tampa, Florida Canal 49 Canal 21 Canal 19 N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Tucson, Arizona Canal 40 Canal 10 N/A Canal 10 N/A Canal 835 Canales 406 y 407 Washington, D.C. Canal 44 N/A N/A N/A N/A Canal 835 Canales 406 y 407