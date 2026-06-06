Los amistosos de preparación del local del próximo Mundial 2026 continúan y esta vez con una prueba de fuego. Este sábado 6 de junio, no te pierdas la transmisión de Estados Unidos vs. Alemania EN VIVO desde el Soldier Field de Chicago, a solo una semana del inicio de la cita mundialista . A continuación, te dejo con los horarios y canales para que puedas ver este juego amistoso, con las principales figuras de ambas selecciones.

Alemania afronta este amistoso con el objetivo de seguir perfeccionando su funcionamiento colectivo antes de la Copa del Mundo. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

¿A qué hora juega Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por amistoso?

Sigue el partido de Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania a partir de la 2:30 p.m. Tiempo del Este o 11:30 a.m. Tiempo del Pacífico en USA. Además, te dejo con horarios para seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica.

Países Horario Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 15:30 horas Chile, Bolivia y Venezuela 14:30 horas Perú y Colombia 13:30 horas México y Centroamérica 12:30 horas

¿Qué canal transmite Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania EN VIVO por amistoso 2026?

Para ver el partido de Estados Unidos vs. Alemania contarás con una gran cantidad de opciones en TV y Streaming para seguirlo, no solo desde USA, sino también desde México y Latinoamérica.

Canales TV en Estados Unidos: TNT, Telemundo, HBO Max, Peacock, Tru TV, TBS.

TNT, Telemundo, HBO Max, Peacock, Tru TV, TBS. Canales TV en México: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus Canales TV en España: Movistar+

Movistar+ Canales TV en Latinoamérica: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania: posibles alineciones del amistoso

Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Giovanni Reyna; Timothy Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic.

Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Giovanni Reyna; Timothy Weah, Folarin Balogun, Christian Pulisic. Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Leon Goretzka, Pascal Groß; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Horario, TV y dónde ver Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania EN VIVO por amistoso 2026

Partido: Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por amistoso para el Mundial 2026

Estados Unidos (USMNT) vs. Alemania por amistoso para el Mundial 2026 Fecha: Sábado 6 de junio de 2026

Sábado 6 de junio de 2026 Lugar: Soldier Field de Chicago, Estados Unidos

Soldier Field de Chicago, Estados Unidos Horario: 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT

2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT Canal TV: TNT, Telemundo, HBO Max, Peacock, Tru TV, TBS