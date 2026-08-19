Palms Bet abrió su primer establecimiento físico en el Perú, ubicado en el tercer nivel de Mall Aventura Santa Anita, junto a Dollarcity y Ripley. Con este espacio, la plataforma de casino online y apuestas deportivas busca complementar su operación digital y acercarse de manera presencial a sus usuarios.

Palms Bet nació en Bulgaria y posteriormente amplió su presencia hacia mercados como Kenia y Latinoamérica. La marca señala que su expansión internacional se ha apoyado en una estructura tecnológica y alianzas con desarrolladores de software de casino.

El Centro de Experiencia permitirá a los visitantes conocer la propuesta de la marca, recibir orientación y resolver dudas antes de registrarse. También funcionará como un punto de encuentro para los usuarios, con dinámicas y experiencias vinculadas a Palms Bet.

“Esta apertura representa un paso importante para Palms Bet, ya que nos permite trascender el entorno digital y conectar de manera más cercana con nuestros usuarios”, señaló el equipo de marketing de la compañía.

El nuevo espacio de Palms Bet busca acercar la plataforma digital a sus usuarios.

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Palms Bet estrena activaciones en su primer local

Como parte de la apertura, el establecimiento realizará un sorteo de una moto Honda Navi el 3 de octubre, exclusivo para las operaciones efectuadas en este local de Mall Aventura Santa Anita.

El nuevo espacio se ubica en uno de los cinco centros comerciales de Mall Aventura, brazo inmobiliario del Grupo Ripley, que también opera establecimientos en San Juan de Lurigancho, Arequipa, Chiclayo e Iquitos.