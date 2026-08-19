Palms Bet abre su primera tienda física en Perú. (Foto: Palms Bet)
Palms Bet abre su primera tienda física en Perú. (Foto: Palms Bet)
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Redacción Gestión
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abrió su primer establecimiento físico en el Perú, ubicado en el tercer nivel de , junto a Dollarcity y Ripley. Con este espacio, la plataforma de casino online y apuestas deportivas busca complementar su operación digital y acercarse de manera presencial a sus usuarios.

Palms Bet nació en Bulgaria y posteriormente amplió su presencia hacia mercados como Kenia y Latinoamérica. La marca señala que su expansión internacional se ha apoyado en una estructura tecnológica y .

El Centro de Experiencia permitirá a los visitantes conocer la propuesta de la marca, recibir orientación y resolver dudas antes de registrarse. También funcionará como un punto de encuentro para los usuarios, con dinámicas y experiencias vinculadas a Palms Bet.

Esta apertura representa un paso importante para Palms Bet, ya que nos permite trascender el entorno digital y conectar de manera más cercana con nuestros usuarios”, señaló el equipo de marketing de la compañía.

El nuevo espacio de Palms Bet busca acercar la plataforma digital a sus usuarios.
El nuevo espacio de Palms Bet busca acercar la plataforma digital a sus usuarios.

Palms Bet estrena activaciones en su primer local

Como parte de la apertura, el establecimiento realizará un sorteo de una moto Honda Navi el 3 de octubre, exclusivo para las operaciones efectuadas en este local de Mall Aventura Santa Anita.

El nuevo espacio se ubica en uno de los cinco centros comerciales de , brazo inmobiliario del Grupo Ripley, que también opera establecimientos en San Juan de Lurigancho, Arequipa, Chiclayo e Iquitos.

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