Oakberry busca acercar su propuesta de alimentación saludable a más consumidores en Perú.
Oakberry busca acercar su propuesta de alimentación saludable a más consumidores en Perú.
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Redacción Gestión
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La marca especializada en bowls y preparaciones con açaí, , amplía su presencia en el sur del país con una nueva tienda en Arequipa, en . Con esta apertura, la cadena alcanza tres puntos de venta en la ciudad y refuerza su apuesta por el mercado arequipeño.

Desde Brasil, la marca llegó al Perú hace siete años y, antes de esta apertura, operaba 25 locales a nivel nacional. En diálogo con Gestión, su gerente general, Silvana Soriano, había señalado que la compañía esperaba superar los 30 puntos de venta y reforzar su presencia tanto en Lima como en provincias.

La nueva sede en Arequipa concreta así uno de los movimientos que la empresa había adelantado para esta etapa de expansión.

¿Cómo es la nueva tienda de Oakberry en Arequipa?

El nuevo módulo tiene 6 m² y mantiene el concepto internacional de Oakberry. La nueva sede eleva a tres los puntos de venta de la marca en Arequipa, ciudad donde señala haber consolidado una comunidad de consumidores que valora las .

Esta tercera tienda refleja la confianza que tenemos en este mercado y nuestro compromiso de seguir promoviendo una alternativa de alimentación”, señaló el equipo de Oakberry.

¿Qué prepara Oakberry para seguir creciendo en Perú?

Mall Aventura Arequipa amplía su oferta gastronómica con la llegada de Oakberry.
Mall Aventura Arequipa amplía su oferta gastronómica con la llegada de Oakberry.

La apertura se suma a una operación que viene mostrando dinamismo. En la entrevista publicada anteriormente por Gestión, Soriano señaló que Oakberry Perú registró un crecimiento de doble dígito durante el primer semestre y que la frecuencia de consumo de sus clientes también venía aumentando.

En tanto, la expansión de locales no es la única vía de crecimiento que la compañía había planteado para Perú. Oakberry también prepara su ingreso al , con productos para consumo en el hogar que serían comercializados mediante el canal moderno. El proyecto se encontraba en desarrollo y apuntaba a llegar al mercado hacia el último trimestre de 2026.

Para Mall Aventura Arequipa, la llegada de Oakberry también supone una ampliación de su oferta gastronómica, con nuevas propuestas orientadas a las preferencias y estilos de vida de sus visitantes.

Mall Aventura es el brazo inmobiliario de Grupo Ripley y actualmente cuenta con cinco centros comerciales en San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Arequipa, Chiclayo e Iquitos.

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