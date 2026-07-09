Con apenas dos años en el mercado, La Tropicana cerró el 2025 como el año de mayor crecimiento desde su creación en Trujillo, en 2023. La cadena peruana expandió rápidamente su operación hacia Piura, Chiclayo y Lima, lo que impulsó un crecimiento cercano al 400% frente al 2024 y le permitió alcanzar una facturación aproximada de S/1,8 millones. “Fue un crecimiento muy grande en cuanto a procesos, facturación y estandarización”, destacó Néstor Otiniano, gerente general de la empresa. Con esos resultados, la marca inicia una nueva etapa de expansión durante el 2026.

Nuevos locales en Lima y provincias en 2026-27

Como parte de su plan de expansión, La Tropicana abrirá cuatro nuevos puntos de venta durante el 2026 con el objetivo de cerrar el año con 10 locales a nivel nacional. La cadena inaugurará en julio un local de 55 m² en el Real Plaza de Piura y, en agosto, un módulo de 12 m² en el Jockey Plaza.

Además, la cadena abrirá un local puerta calle de 34 m² en un street mall de San Miguel entre octubre y noviembre, mientras evalúa una décima sede en Chacarilla o La Molina. “Nuestro objetivo principal de este año es acabar con 10 sedes”, afirmó Néstor Otiniano, gerente general de la empresa.

La expansión continuará durante el 2027. La empresa prevé abrir otras 10 sedes a nivel nacional y llegar por primera vez a ciudades como Arequipa y Cusco, como parte de su estrategia para fortalecer su presencia fuera de Lima. “El plan para el próximo año es abrir 10 locales más a nivel nacional”, señaló Néstor Otiniano, gerente general de La Tropicana.

Proyección financiera e inversión

La Tropicana proyecta cerrar el 2026 con una facturación de entre S/3,5 millones y S/4 millones, casi el doble de lo registrado el año anterior. La meta llega tras un sólido desempeño durante la primera mitad del año, periodo en el que la cadena registró un crecimiento cercano al 60% frente al mismo periodo del 2025, impulsado por la apertura de nuevos locales y el mayor dinamismo de sus ventas.

Para sostener ese crecimiento, la empresa destinará una inversión de US$350.000, financiada a través de entidades financieras, para ejecutar los proyectos previstos durante el 2026. Cada punto de venta, ya sea un módulo en un centro comercial o un local puerta calle, demanda entre US$40.000 y US$50.000 debido a los estándares de implementación y los requisitos exigidos por los operadores. “Estamos trabajando con entidades financieras, hasta el momento el monto es de US$350.000 para todos los locales de este año”, señaló Néstor Otiniano.

Segunda planta de producción en Lima

Como parte de su estrategia de crecimiento, La Tropicana evalúa instalar una segunda planta de producción en Lima durante el 2027. El proyecto busca acompañar la expansión de la cadena hacia el sur del país y reducir los costos logísticos que hoy implica abastecer sus locales desde Trujillo, donde opera actualmente su única planta de producción.

La planta de Trujillo cuenta con un área de 225 m² y emplea a 10 personas, quienes elaboran las pulpas de açaí, helados artesanales y mantequillas utilizadas en todos los puntos de venta, lo que permite estandarizar la calidad de los productos. “Como nuestro foco principal está aquí en Lima y todavía nos vamos a ir hacia el sur, eso nos aminoraría muchos costos”, explicó Néstor Otiniano sobre la necesidad de contar con una nueva infraestructura en la capital.

Diferencia de consumo entre Lima y provincias

Los hábitos de consumo de los clientes de La Tropicana muestran diferencias entre Lima y provincias. En la capital, el delivery concentra el 40% de las ventas de la cadena, impulsado por un estilo de vida que prioriza la conveniencia, mientras que en provincias representa el 20%. Para atender ambos mercados, la empresa despacha sus productos a través de Rappi, PedidosYa, WhatsApp y la modalidad de recojo en tienda.

En contraste, las ventas presenciales tienen un mayor peso en el interior del país, donde representan el 80% de las operaciones, frente al 60% registrado en Lima. Según Néstor Otiniano, el público de La Tropicana está conformado principalmente por personas de entre 18 y 30 años que priorizan una alimentación saludable y suelen consumir açaí antes o después de entrenar, valorando la calidad artesanal y la propuesta especializada de la marca.