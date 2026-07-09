Bowls y pulpa de açaí de Wishi Bowls
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Sandra Reyes
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El auge del açaí en Perú continúa impulsando una categoría en expansión dentro del mercado de alimentación saludable, liderada por la brasileña Oakberry y con nuevas marcas que ingresan a competir. En ese escenario, la peruana La Tropicana ampliará su red de tiendas este 2026, mientras evalúa una segunda planta de producción y alista nuevas inversiones para impulsar su expansión en 2027. ¿Qué otras novedades alista?

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