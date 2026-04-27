Álex Alfaro, gerente comercial de DeliTierra, señaló que la empresa peruana de snacks saludables cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento de 106% en volumen ventas frente al mismo periodo del año anterior. Dicho resultado se explica por el retorno a una cadena importante, con una mayor clusterización.

“Retomamos nuestra presencia en Dollar City, tras ajustar la propuesta, ya que nos solicitaron mayor gramaje al mismo precio y lo logramos optimizando la cadena de producción. Además, estamos por ingresar a Oxxo en la quincena de abril con entre cuatro y seis productos de alta rotación”, señaló a Gestión.

Actualmente, el canal moderno concentra hoy el 60% de las ventas de la compañía, seguido por distribuidores (13%) y comercio electrónico (12%), este último ha sido su “caballito de batalla”, ya que aprovecharon un nicho descuidado por las otras marcas en la categoría. “Identificamos una oportunidad e ingresamos con todo el portafolio, con más de 18 SKUs en Rappi y PedidosYa. Hoy somos la segunda marca (en el canal ecommerce) de mayor ventas en la categoría de frutos secos”, afirmó.

Javier Jordán y Javier Behr son accionistas de la empresa DeliTierra.

DeliTierra proyecta fuerte crecimiento y entrada a canal mayorista

El año pasado, DeliTierra proyectaba alcanzar una participación de 8% en el mercado; sin embargo, según el ejecutivo, ahora estaría en promedio al 6%. “El 2025 cerramos con buen crecimiento, abriendo más canales de ventas, teniendo un crecimiento del 103% con respecto al 2024, ya que tuvimos un promedio de S/ 1.5 millón en ventas anuales. Este año proyectamos llegar a los S/ 2 millones en ventas y crecer un 48%”, apuntó.

La estrategia de expansión de DeliTierra para este 2026 será expandirse en más canales de distribución. Por ejemplo, ya tiene en la mira el canal mayorista.

“Buscamos consolidarnos en este canal y, en los próximos meses, ingresar al segmento de cruceristas, donde varias marcas ya operan. Para lograr la rotación del producto en ese espacio, es clave ingresar con una moneda dura (S/ 1)”, explicó el ejecutivo.

La empresa proyecta posicionar tres productos de su portafolio —maní con pasas, habas y maní confitado— a un precio de una moneda dura. “Estoy negociando la importación de materia prima para alcanzar los costos requeridos. Los cruceristas compran a través de mayoristas, por lo que estimamos llegar a este segmento a inicios del segundo semestre, coincidiendo con el invierno, cuando aumenta el consumo de frutos secos. El objetivo es expandirnos hacia un mercado más tradicional en todo Lima”, adelantó.

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DeliTierra apuesta por maquila y negocia ingreso a Walmart México

En paralelo, la firma busca reforzar su servicio de maquila, en la cual inició en 2025, dirigido a cadenas con marcas propias de frutos secos que, según el ejecutivo, representa una nueva tendencia en la categoría.

“Está en proyecto abastecer a una cadena de provincias; he retomado las negociaciones. Se trata de una cadena del norte del país. Además, buscamos ingresar a una de las tres principales —Supermercados Peruanos, Tottus o Cencosud— y esperamos que en los próximos meses podamos asumir la maquila de algunos de sus productos”, comentó.

Desde el año pasado, la empresa realiza la maquila a una cadena importante en crecimiento, específicamente a una cadena de conveniencia.

Respecto a su expansión internacional, Alfaro señaló que el ingreso a Argentina fue descartado (decidió no continuar con la expansión) debido a inconvenientes con el distribuidor y al final “no lo vieron rentable”. En su lugar, la compañía planea ingresar este año en el mercado mexicano. “A mediados del tercer trimestre esperamos cerrar un acuerdo con un cliente en México, que es la cadena Walmart”, adelantó.

El ejecutivo explicó que en el rubro de snacks y golosinas en el mercado mexicano existen marcas de todo el mundo, pero la ventaja es que hay productos diferenciados como los peruanos y que solo se producen en el país. “La apuesta para este año es integrar la operación hacia atrás; es decir, importar materia prima y encargarnos directamente de la producción”, aseguró.

Más datos sobre DeliTierra

Origen. Su historia comenzó en Ica, cuando unos empresarios peruanos decidieron plantar palmeras provenientes de Israel en sus terrenos. Ahí nació El Dátil, la compañía “hermana mayor” de DeliTierra, un productor de snacks saludables .

Su historia comenzó en Ica, cuando unos empresarios peruanos decidieron plantar palmeras provenientes de Israel en sus terrenos. Ahí nació El Dátil, la compañía “hermana mayor” de DeliTierra, un productor de Planta. DeliTierra cuenta con una planta de 500 m2 en Megacentro, Lurín, donde se concentran varias empresas de alimentación. Actualmente, opera al 80% de su capacidad.

DeliTierra cuenta con una planta de 500 m2 en Megacentro, Lurín, donde se concentran varias empresas de alimentación. Actualmente, opera al 80% de su capacidad. Mercado de snacks saludables. En el formato grande de 150 gramos, DeliTierra compite principalmente con Villa Natura y Valle Alto, líderes en el canal moderno. En el cas o de los gramajes pequeños (25 – 35 gramos), compiten con Granuts y Karinto.

En el formato grande de 150 gramos, DeliTierra compite principalmente con Villa Natura y Valle Alto, líderes en el canal moderno. En el o de los gramajes pequeños (25 – 35 gramos), compiten con Granuts y Karinto. Canales de distribución. La compañía tiene presencia en supermercados como Plaza Vea, Vivanda y Tottus, en tiendas especializadas (Flora y Fauna), cadenas como Dollar City, cadenas de grifo (Repsol y LiSTO!), en el Aeropuerto Jorge Chávez y comercio electrónico.