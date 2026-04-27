En el formato grande de 150 gramos, DeliTierra compite principalmente con Villa Natura y Valle Alto, líderes en el canal moderno. (Foto: DeliTierra)
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Edgar Velito
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DeliTierra, empresa peruana de snacks saludables con cinco años en el mercado y una planta en Lurín, reportó un aumento en su volumen de ventas en el inicio de 2026, impulsado por ajustes en su propuesta y la reactivación de acuerdos con cadenas de retail. La compañía avanza en su estrategia de expansión con nuevos puntos de venta, fortalecimiento del canal digital e ingreso a nuevos segmentos de distribución y mercados internacionales, junto con el desarrollo de su línea de maquila para terceros.

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