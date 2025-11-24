El canal moderno continúa siendo la principal vitrina comercial de Villacorp, concentrando el 80% de sus ventas (Foto: Villa Natura).
El canal moderno continúa siendo la principal vitrina comercial de Villacorp, concentrando el 80% de sus ventas (Foto: Villa Natura).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa peruana Villacorp alista nuevos proyectos para reforzar su operación local y avanzar en su estrategia de internacionalización. Con inversiones en infraestructura, ajustes en su portafolio y la mirada puesta en el canal tradicional, la compañía busca reconfigurar su estructura comercial a partir de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

De Chiclayo a Amazon: la empresa peruana de fertilizantes que ahora llevará superfoods a EE.UU.
Grupo Santis y su foco en 2025: entre inversión, internacionalización y alianzas
Incasur, entre chocolate y galletas: adapta líneas al canal tradicional y crecerá en Asia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.