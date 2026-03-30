El crecimiento registrado en 2025 estuvo impulsado por la expansión de los pagos digitales en el país, la especialización de la empresa en soluciones para apuestas deportivas y juegos online, así como por el fortalecimiento de su equipo local, que pasó de siete u ocho colaboradores a más de 30 profesionales durante el año.

Uno de los hitos más relevantes fue la alianza con la billetera digital Yape, que se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento de la plataforma. La integración —especialmente con la funcionalidad conocida como “Yape in File”, tuvo una adopción más rápida de lo previsto. “Pensamos que iba a ser un proceso más gradual, pero la adopción fue bastante rápida”, explicó Micha Calmet, country manager de ProntoPaga en Perú.

Planes 2026: duplicar volumen en el mercado peruano

Para el 2026, ProntoPaga busca consolidar su operación en Perú, mercado que ya concentra 33% del volumen procesado y más del 50% de las transacciones regionales de la fintech. La compañía proyecta duplicar el volumen procesado del 2025 y cerrar el año con cerca de US$1.200 millones en pagos, impulsada por la expansión de su red de comercios y el crecimiento de las billeteras digitales. Según explicó Micha Calmet, el ticket promedio actual ronda los US$30, aunque la empresa estima que podría elevarse hacia los US$50 en periodos de mayor actividad.

La estrategia para este año se desplegará en dos etapas. Durante el primer semestre, la fintech buscará reforzar su presencia en apuestas deportivas y juegos online, sector que hoy concentra 97% de sus operaciones, con la meta de integrar a los diez principales operadores del mercado peruano. En el segundo semestre, la compañía prevé expandirse hacia e-commerce y otras industrias que están migrando al pago digital. “Este año es clave para consolidar la operación en Perú y liderar los pagos digitales en la vertical de entretenimiento”, señaló Calmet.

Alianza con Plin: nuevas integraciones y productos

ProntoPaga avanza en la ampliación de su ecosistema de pagos con nuevas integraciones tecnológicas. Una de las más relevantes es la incorporación de Plin, que permitirá a los comercios ofrecer una alternativa adicional de pago dentro de la plataforma. Según explicó Micha Calmet, la integración se encuentra en fase final de desarrollo y está prevista para el segundo trimestre del 2026, con el objetivo de ampliar el abanico de métodos de pago disponibles para los usuarios y facilitar transacciones más rápidas dentro del ecosistema digital.

A estas iniciativas se suman nuevos productos vinculados a pagos de servicios en alianza con el Banco de Crédito del Perú, actualmente en fase de integración tecnológica. Estas soluciones permitirán a los usuarios realizar pagos directamente desde la plataforma utilizando cuentas del banco o billeteras asociadas. “Estamos terminando de integrar dos productos más con el BCP, pagos de servicios tanto con BCP como con Yape”, señaló la ejecutiva, al destacar que estas herramientas buscan ampliar las opciones de pago disponibles para los comercios.

Impacto del Mundial en los pagos digitales

De cara a los grandes eventos deportivos de este año, ProntoPaga prevé un fuerte incremento en el volumen de pagos digitales, especialmente en el segmento de apuestas deportivas y juegos online, donde concentra la mayor parte de sus operaciones. Según explicó Calmet, el próximo Mundial podría multiplicar hasta por cinco el número de transacciones en la plataforma. Actualmente, el sistema procesa cerca de 20 transacciones por segundo, pero en jornadas clave —como cuartos de final o la final— esa cifra podría elevarse hasta 80 o incluso 100 operaciones por segundo.

Para afrontar este incremento, la fintech viene reforzando su infraestructura tecnológica mediante pruebas de estrés y ajustes en sus sistemas, con el objetivo de garantizar estabilidad en momentos de alta demanda. “Tenemos identificados los días pico, donde si hoy tengo 20 transacciones por segundo, probablemente tenga 80 o 100”, señaló Calmet, al destacar que los eventos deportivos globales suelen concentrar el mayor volumen de pagos y apuestas digitales en determinadas fechas del torneo.

Auge de las billeteras digitales y alianza con Yape

El crecimiento de ProntoPaga en el Perú también estuvo impulsado por el auge de las billeteras digitales y, en particular, por su integración con Yape, la más utilizada del país. Durante el 2025, esta herramienta se consolidó como uno de los principales canales de pago de la plataforma, al representar alrededor del 55% de las transacciones procesadas por la fintech. Según explicó Calmet, la adopción fue más rápida de lo previsto gracias a funcionalidades como “Yape in File”, que permite guardar el número del usuario y realizar pagos recurrentes con un solo clic.

Este desempeño refleja además el avance de las billeteras digitales en el mercado peruano, especialmente en sectores como apuestas deportivas y juegos online, donde la rapidez y la inmediatez son clave. En estos casos, los usuarios prefieren completar sus pagos sin salir de la plataforma ni ingresar datos bancarios en cada operación. “Lo que el usuario quiere es hacerlo rápido, en tiempo real y sin fricciones”, explicó la ejecutiva, al destacar cómo estas herramientas están transformando la experiencia de pago digital en el país.