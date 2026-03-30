Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga, comentó a Gestión que la compañía inició a operar en Perú los primeros meses del año. (Foto: Pronto Paga)
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Sandra Reyes
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Desde su llegada al Perú en 2024, ProntoPaga ha acelerado su expansión en el mercado de pagos digitales. En 2025, su primer año completo en el país, la fintech chilena procesó unos US$650 millones, más de 300% sobre lo previsto, impulsada por el auge de las billeteras digitales y su alianza con Yape. Para 2026, la fintech proyecta duplicar ese volumen, consolidar su liderazgo en gaming y expandirse hacia e-commerce y otros sectores, con nuevas integraciones como Plin. ¿Hasta dónde podrá crecer?

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