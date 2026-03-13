Tras su estreno, la segunda temporada de “One Piece” lidera el Top 10 de las series más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otros países. Aunque los fanáticos del manga de Eiichiro Oda y el anime que sigue en emisión ya conocen la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja, tienen la oportunidad de revivir los momentos memorables de cada arco. No obstante, para los nuevos fans puede ser un poco más complicado comprender algunos nombres y términos que forman parte de la trama. Uno de los temas que más curiosidad despierta son las frutas del diablo.

Las frutas del diablo (Akuma no Mi) otorgan habilidades sobrehumanas a quienes las consumen. Se caracterizan por no tener un sabor agradable y por quitar la capacidad de nadar. Además, cuando un usuario muere, el poder de la fruta reencarna en una fruta cercana.

LOS TIPOS DE FRUTAS DEL DIABLO EN “ONE PIECE”

En el universo de “One Piece”, existen tres tipos principales de Frutas del diablo: Logia (elementos), Zoan (animales) y Paramecia (habilidades varias), además de variantes artificiales (Smiles).

Logia: las más raras y poderosas (Mera Mera no Mi (Ace/Sabo).

Zoan: incluye subtipos Prehistóricos y Mitológicos (Uo Uo no Mi).

Paramecia: otorga diferentes habilidades, como manipular el cuerpo o generar sustancias (Gomu Gomu no Mi).

Smoker, capitán del cuartel general de la Marina, posee los poderes de la fruta Smoke- Smoke en la segunda temporada del live action de "One Piece" (Foto: Netflix)

ESTAS SON LAS FRUTAS DEL DIABLO QUE APARECEN EN LA TEMPORADA 2 DE “ONE PIECE”

La fruta del diablo que comió Monkey D. Luffy es conocida como Gomu Gomu no Mi (Fruta Goma-Goma), lo que le da al protagonista de “One Piece” gran elasticidad. Aunque su verdadero nombre es Hito Hito no Mi.

Estas son las frutas del diablo que aparecen en la segunda temporada del live action de “One Piece” y su respectivos usuarios:

Fruta Gum-Gum : Vuelve elástico el cuerpo. (Mono D. Luffy)

: Vuelve elástico el cuerpo. (Mono D. Luffy) Fruta Chop-Chop : Permite dividir el cuerpo en múltiples partes. (Buggy)

: Permite dividir el cuerpo en múltiples partes. (Buggy) Fruta Flower-Flower : Permite replicar extremidades desde cualquier superficie. (Miss All Sunday/ Nico Robin)

: Permite replicar extremidades desde cualquier superficie. (Miss All Sunday/ Nico Robin) Fruta Slip-Slip : El cuerpo del usuario se vuelve excepcionalmente liso y resbaladizo. (Alvida)

: El cuerpo del usuario se vuelve excepcionalmente liso y resbaladizo. (Alvida) Fruta Smoke-Smoke : Crea, manipula y transforma el cuerpo en humo. (Smoker)

: Crea, manipula y transforma el cuerpo en humo. (Smoker) Fruta Bomb-Bomb : Puede explotar cualquier parte del cuerpo. (Mr. 5)

: Puede explotar cualquier parte del cuerpo. (Mr. 5) Fruta Kilo-Kilo : Puede cambiar la masa de su cuerpo a voluntad sin alterar su apariencia física. (Miss Valentine)

: Puede cambiar la masa de su cuerpo a voluntad sin alterar su apariencia física. (Miss Valentine) Fruta Wix-Wix : Permite crear y manipular cera de vela. (Mr. 3)

: Permite crear y manipular cera de vela. (Mr. 3) Fruta Human-Human : Permite transformarse en un ser humano o un híbrido humano. (Tony Tony Chopper)

: Permite transformarse en un ser humano o un híbrido humano. (Tony Tony Chopper) Fruta Munch-Munch : Brinda la capacidad de comer prácticamente cualquier cosa, sin importar su tamaño, y transferir las características de lo que devora a su propio cuerpo. (Wapol)

: Brinda la capacidad de comer prácticamente cualquier cosa, sin importar su tamaño, y transferir las características de lo que devora a su propio cuerpo. (Wapol) Fruta Ox-Ox (Bisonte): El usuario se transforma en un bisonte o en un híbrido humano. (Dalton)