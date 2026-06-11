El Mundial FIFA 2026 está listo para comenzar con una fiesta inolvidable y millones de aficionados ya cuentan las horas para ver el esperado duelo entre México y Sudáfrica desde el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México . El partido inaugural se disputará este jueves 11 de junio de 2026 desde la 1:00 p.m. horario del centro de México, en un escenario que promete estar completamente lleno para vivir el arranque de la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos. La emoción se siente en las calles, en las redes sociales y en cada rincón del país con el debut del Tri frente a una selección sudafricana que buscará sorprender en el inicio del torneo.

La expectativa por el estreno mundialista crece minuto a minuto y los fanáticos mexicanos sueñan con comenzar el campeonato con una victoria histórica en casa. La ceremonia inaugural, el ambiente en las tribunas y la pasión de miles de hinchas convertirán el México y Sudáfrica en uno de los eventos deportivos más vistos del año. Si quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde México, podrás seguir la transmisión a través de Canal 9 Nu9ve por TV abierta.

¿Cómo ver Canal 9 Nu9ve EN VIVO desde México?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica podrá verse EN VIVO mediante Canal 9 Nu9ve en territorio mexicano gracias a la cobertura especial de TelevisaUnivision para la Copa del Mundo.

Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y estará disponible para millones de personas que quieran seguir el debut del Tri sin necesidad de contratar plataformas adicionales. Además, el canal también podrá verse mediante distintos operadores de cable y servicios digitales compatibles.

¿En qué canales y plataformas se puede ver Nu9ve?

Canal 9 Nu9ve forma parte de la red de señales de TelevisaUnivision y puede encontrarse en distintos servicios de televisión de paga y plataformas digitales dentro de México.

Estas son algunas opciones donde se puede ver Nu9ve EN VIVO:

TV abierta nacional

Izzi Canal 9

Sky México

Totalplay

Megacable

Star TV

ViX y aplicaciones relacionadas de TelevisaUnivision

Además del partido entre México y Sudáfrica, Nu9ve también tendrá programación especial relacionada con el Mundial 2026, incluyendo previa, análisis, comentarios y contenido exclusivo sobre la participación de la selección mexicana en el torneo.

México vs. Sudáfrica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 1:00 p.m. México / 3:00 p.m. ET Estados Unidos

Canal TV: Canal 9 Nu9ve

Streaming: ViX y plataformas digitales de TelevisaUnivision