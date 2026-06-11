La Copa Mundial FIFA 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio (13:00 horas del Tiempo de Centro de México) con el esperado enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido inaugural pondrá en marcha el Grupo A y marcará el inicio de una edición histórica del torneo, la primera con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones.
El debut del Tri genera una enorme expectativa dentro y fuera del país. La selección mexicana intentará aprovechar su condición de local para comenzar con una victoria frente a un combinado sudafricano que aspira a convertirse en una de las sorpresas de la fase de grupos. Si buscas dónde ver el encuentro EN VIVO y GRATIS por televisión o streaming, TV Azteca 7 será una de las señales encargadas de llevar la transmisión para todo México.
TL;DR del México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
- 📅 Partido: México vs. Sudáfrica
- 🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026
- 📍 Estadio: Estadio Azteca
- 📺 TV abierta: Azteca 7
- 💻 Streaming: TV Azteca Deportes
- 🕒 Hora: 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México)
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?
TV Azteca ofrecerá la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante señal abierta y los principales sistemas de televisión de paga del país.
La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones oficiales y todos los detalles del estreno mundialista de la selección mexicana.
Canales de Azteca 7 en México
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 7
|Dish
|107 SD / 607 HD
|SKY
|107 SD / 1107 HD
|Megacable
|107 SD / 1207 HD
|Izzi
|107 SD / 807 HD
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO por Internet, México vs. Sudáfrica?
Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de TV Azteca desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Opciones para ver México vs. Sudáfrica online
- Sitio web de TV Azteca Deportes
- App TV Azteca Deportes
- Navegadores web compatibles
- Dispositivos móviles Android
- iPhone y iPad
¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Sudáfrica online?
La transmisión estará disponible en:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Chromecast
- Fire TV Stick
- Apple TV
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
Horarios de México vs. Sudáfrica
|País
|Hora
|México
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Chile
|3:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
México abre el Mundial 2026 en el Estadio Azteca
La selección mexicana iniciará su participación en el Grupo A frente a Sudáfrica en un encuentro que podría resultar determinante en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final. El sector también está integrado por Corea del Sur y República Checa.
Con el apoyo de su afición y la responsabilidad de inaugurar el torneo en casa, el Tri buscará dar el primer golpe sobre la mesa en una Copa del Mundo que promete ser la más grande de la historia.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|México vs. Sudáfrica
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Grupo A
|México, Sudáfrica, República Checa y Corea del Sur
|Fecha
|11 de junio de 2026
|Hora
|1:00 p.m. (Centro de México)
|TV
|Azteca 7
|Streaming
|TV Azteca Deportes
|Estadio
|Estadio Azteca
|Capacida
|72,766 espectadores
|Ciudad
|Ciudad de México
|Dirección
|Calz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX (México)
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO en México?
Por Azteca 7 en televisión abierta y TV Azteca Deportes por Internet.
¿Qué canal es Azteca 7 en Dish?
Canales 107 SD y 607 HD.
¿Qué canal es Azteca 7 en SKY?
Canales 107 SD y 1107 HD.
¿Qué canal es Azteca 7 en Izzi?
Canales 107 SD y 807 HD.
¿Cómo ver TV Azteca Deportes online?
Mediante el sitio web oficial y la aplicación de TV Azteca Deportes.
¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica?
A la 1:00 p.m. del Tiempo del Centro de México.
¿Dónde se juega el partido inaugural del Mundial 2026?
En el Estadio Azteca de Ciudad de México.