¡Atención, fans de los Sombreros de Paja! Netflix ha anunciado el lanzamiento del pódcast oficial de la temporada 2 de la serie live-action de “One Piece”, titulado “ONE PIECE: Into the Grand Line – Official Podcast”, con 6 episodios que llegan de golpe y en exclusiva a la plataforma a nivel global. Así, los espectadores podrán profundizar en cada parada de la nueva travesía de la tripulación. Y es que la idea es combinar, en un mismo proyecto, comentarios del reparto, anécdotas del rodaje y guiños al manga original.

Vale precisar que la segunda entrega de la serie de Netflix nos muestra a Luffy y sus compañeros de aventuras rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso.

De esta forma, mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, se toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables.

Antes de continuar, mira el tráiler de “One Piece: Into the Grand Line“ (en español: ”One Piece: Rumbo a la Gran Ruta"):

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE CADA EPISODIO DEL PÓDCAST OFICIAL DE “ONE PIECE”?

La lista de invitados del pódcast oficial de la producción se organiza así:

Episodio 1 – “Loguetown”: Iñaki Godoy (Luffy) y Eiichiro Oda , el aclamado creador del manga.

(Luffy) y , el aclamado creador del manga. Episodio 2 – “Reverse Mountain”: Emily Rudd , quien le da vida a Nami.

, quien le da vida a Nami. Episodio 3 – “Whisky Peak”: Mackenyu , el actor detrás de Zoro.

, el actor detrás de Zoro. Episodio 4 – “Little Garden, Parte 1”: Jacob Romero (Usopp).

(Usopp). Episodio 5 – “Little Garden, Parte 2”: Taz Skylar (Sanji).

(Sanji). Episodio 6 – “Drum Island”: Charithra Chandran (Miss Wednesday) y Mikaela Hoover, la actriz de voz de Tony Tony Chopper.

En ese sentido, cada capítulo se centra en un arco concreto de la Grand Line y en el personaje que lo protagoniza, ampliando lo que ya se ve en pantalla.

¿CUÁNDO SE LANZA EL PÓDCAST OFICIAL DE “ONE PIECE”?

Los 6 episodios del pódcast oficial de la serie se estrenan el viernes 13 de marzo del 2026 y quedarán disponibles de inmediato en todo el mundo, como un contenido más dentro del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿CÓMO APROVECHAR EL ESTRENO DEL PÓDCAST OFICIAL DE “ONE PIECE”?

Si vas al día con la serie, una opción es ver cada arco de la temporada 2 y luego escuchar el episodio del pódcast correspondiente para captar mejor los guiños, cameos y cambios respecto al manga.

Asimismo, al tratarse de un estreno global con todos los episodios disponibles desde el día uno, es probable que se generen muchas conversaciones y teorías en redes sociales, por lo que escucharlo pronto te permitirá sumarte a la discusión sin quedar atrás.

El actor japonés-estadounidense Mackenyu interpreta a Roronoa Zoro en la serie live-action "One Piece" (Foto: Netflix)